Sanremo, senzatetto cosparso di benzina e dato alle fiamme al Porto vecchio

Sanremo. Un episodio di estrema gravità, per modalità e soprattutto per la giovanissima età del presunto responsabile. Nella notte tra il 7 e l’8 ottobre, al Porto vecchio di Sanremo, un uomo senza fissa dimora sarebbe stato aggredito mentre dormiva: cosparso di benzina dato alle fiamme.

L’uomo, svegliatosi improvvisamente e in preda al panico, ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale della Capitaneria di porto, il cui comando si trova proprio nell’area portuale.

Gli accertamenti avviati immediatamente avrebbero portato a un elemento tanto delicato quanto sorprendente: il presunto autore dell’aggressione sarebbe infatti un ragazzino di età inferiore ai 14 anni. Determinante per risalire al giovanissimo sarebbe stato l’esame delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona del Porto Vecchio. Le telecamere avrebbero consentito agli investigatori di ricostruire almeno parte degli spostamenti e di arrivare alla sua individuazione.