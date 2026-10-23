Sanremo Senior soffia su 10 candeline

Sanremo. Prende ufficialmente il via al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo la decima edizione di Sanremo Senior, il concorso internazionale dedicato a interpreti e cantautori solisti over 34 anni. La manifestazione, realizzata con il Patrocinio del Comune di Sanremo, si preannuncia particolarmente ricca ed entusiasmante, confermando il grande richiamo della città dei fiori nel panorama musicale globale.

Quest’anno la Commissione Selezionatrice ha dovuto esaminare ben 582 iscrizioni, un record che testimonia la crescente notorietà del concorso a livello internazionale. Tra tutti i candidati, sono stati scelti 53 protagonisti (21 italiani e 32 stranieri) provenienti da 21 nazioni differenti: Argentina, Armenia, Austria, Brasile, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Kyrgyzstan, Malta, Perù, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria e Uzbekistan.

L’evento si è aperto ufficialmente nella mattinata di venerdì 23 ottobre presso la Sala Privata del Casinò con l’incontro dal titolo “I sogni non hanno età!”, condotto e coordinato dal cantante e autore Franco Fasano insieme ai membri della Giuria e a tutti i concorrenti. A valutare le esibizioni sarà una giuria di altissimo profilo presieduta dal Colonnello M° Leonardo Laserra Ingrosso (Direttore Nazionale della Banda della Guardia di Finanza) e composta dal chitarrista e arrangiatore Andrea Cervetto, dall’organizzatore di eventi e produttore Marco Dottore, dal M° Cesare Garibaldi e dal musicista e autore M° Freddy Colt.

Il programma delle gare prevede il pomeriggio del venerdì dedicato alle prove e, a partire dalle ore 21:00, la 1ª Semifinale. Sabato 24 ottobre si entrerà nel vivo con la 2ª Semifinale alle ore 10:00 e la Finale Mondiale alle ore 16:00 (con ingresso pubblico dalle 15:00). A condurre entrambe le semifinali e la finale sarà lo storico presentatore e animatore radiofonico Maurilio Giordana, affiancato quest’anno dall’attrice e conduttrice televisiva Antonella Salvucci. Per chi non potrà essere presente in sala, le fasi finali saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di Sanremo Senior.

In palio c’è un’opportunità straordinaria: il vincitore assoluto del Grand Prix 2026 avrà infatti la possibilità di esibirsi sul prestigioso palco del Teatro Ariston durante la 28ª edizione del GEF – il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola, in programma dal 13 al 16 aprile 2026.

Grande la soddisfazione espressa dal Cav. Uff. Paolo Alberti, ideatore e Presidente del concorso, che ha sottolineato il duplice valore dell’evento: offrire ai partecipanti la possibilità di scoprire la bellezza di Sanremo e, al contempo, portare il nome della città sempre più lontano nel mondo, unendo persone e culture diverse attraverso la passione comune per il canto e la musica. Alberti ha infine rivolto un sentito ringraziamento a tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate nell’organizzazione di un’esperienza curata nei minimi dettagli.