Sanremo Rugby, un fine settimana di partite tra Imperia, Biella e Cogoleto

Sanremo. Un fine settimana di impegni per il Sanremo Rugby, sceso in campo insieme a Imperia Rugby e Reds nelle diverse competizioni di categoria, dal settore giovanile fino alla Serie C. Le partite del 24 e 25 ottobre hanno portato gli atleti a confrontarsi con altre società tra Liguria e Piemonte.

Sabato l’Under 12 ha partecipato alla Festa del Rugby organizzata a Imperia dal Comitato regionale Liguria. Trasferta a Biella, invece, per le formazioni femminili Under 14, Under 16 e Under 18, protagoniste di un raggruppamento interregionale.

Domenica è stata la volta delle squadre maschili. L’Under 16 ha raggiunto Cogoleto per affrontare le Vespe, mentre l’Under 18 ha incontrato lo stesso avversario sul campo imperiese, nella gara valida per la prima fase del campionato.

A completare il programma la Seniores, impegnata contro lo Spezia Rugby nell’incontro di Serie C disputato a Imperia.

Soddisfazione per la prestazione dei più piccoli nelle parole di Stefano Formaggio, allenatore dell’Under 12: «Sono molto felice per lo spirito con cui la squadra ha affrontato la giornata. I due ragazzi all’esordio si sono comportati bene sul piano tecnico, portando in campo gli obiettivi prefissati. È un buon punto di partenza per la stagione, non vediamo l’ora di inserire i nuovi arrivati che stanno già dimostrando un ottimo atteggiamento in allenamento».