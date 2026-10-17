Sanremo Rugby, Manuela Bongiovanni racconta gli obiettivi del settore femminile

Sanremo. Una ragazza prende la palla e corre verso la meta, ma continua a guardarsi indietro per cercare il sostegno delle compagne. Poi, con il passare degli allenamenti e delle partite, qualcosa cambia: corre in avanti senza più voltarsi, perché sa di avere una squadra alle spalle e ha imparato a fidarsi di se stessa.

È l’immagine con cui Manuela Bongiovanni, responsabile della Femminile del Sanremo Rugby, racconta ciò che vorrebbe costruire nella nuova stagione.

La crescita del settore passa dalle opportunità sportive, ma anche dalla fiducia che ogni ragazza riesce ad acquisire attraverso il gioco e il rapporto con le compagne. «Al centro, per me, ci sono le ragazze e il loro percorso di crescita», spiega Bongiovanni. Una trasformazione che si può osservare nei gesti in campo, chiedere un pallone, prendere l’iniziativa, scegliere senza aspettare che sia qualcun altro a farlo: «Per me questo è il vero obiettivo: far crescere ragazze che abbiano il coraggio di prendere una decisione, di chiamare la palla, di farsi sentire e di correre verso un obiettivo sapendo di poter contare sulle persone che hanno accanto».

In questo percorso, la squadra ha un ruolo fondamentale. Rispetto, responsabilità, collaborazione e capacità di affrontare la fatica diventano esperienze da condividere durante gli allenamenti e le partite. «È uno sport nel quale impari che puoi essere protagonista, ma che allo stesso tempo hai bisogno degli altri», sottolinea la responsabile della Femminile.

Una convinzione che nasce anche dalla sua esperienza personale: «Io sono cresciuta nello sport agonistico e credo profondamente nel suo valore formativo». Per questo Bongiovanni attribuisce particolare importanza al lavoro che il Sanremo Rugby sta portando avanti nelle scuole, dove i tecnici offrono a un numero sempre maggiore di ragazze la possibilità di conoscere e provare la disciplina. Il primo incontro con il rugby può aiutare a superare un’immagine legata soprattutto alla durezza del gioco e a scoprirne altri aspetti: «Quando lo si conosce davvero si scopre quanto siano importanti il rispetto e la relazione con le compagne e con l’avversario».

Dalla stagione passata arriva anche un segnale incoraggiante sul rapporto tra le società del territorio grazie anche alla rinnovata e consolidata collaborazione con Imperia Rugby e Reds.

«Stiamo iniziando a lavorare sempre più nella direzione di un obiettivo comune: far crescere il rugby ligure», osserva Bongiovanni. Nel settore femminile, la collaborazione regionale permette di creare occasioni di gioco e di confronto, attraverso le quali le ragazze possono incontrarsi e fare nuove esperienze.