Sanremo, rugby internazionale a Pian di Poma: Lombardi incontra la delegazione gallese dell’Islwyn Schools
L’assessore regionale al Turismo: «Eventi capaci di far conoscere il territorio anche fuori stagione»
Sanremo. Il rugby internazionale fa tappa a Pian di Poma, dove l’Islwyn Schools, formazione arrivata dal Galles, ha affrontato la Selezione Liguria Under 17 nell’incontro organizzato dal Comitato regionale ligure. All’appuntamento ha partecipato anche l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.
La delegazione gallese, composta da circa 50 persone, tra cui 33 giocatori oltre allo staff, è arrivata per la prima volta nella Città dei Fiori nell’ambito di un tour internazionale di dodici giorni che prevede diverse partite.
«Questa tappa racconta bene come un appuntamento di questo tipo possa andare oltre la singola partita – sottolinea Lombardi –. Parliamo di una delegazione che arriva dal Galles, soggiorna sul territorio e inserisce Sanremo all’interno di un tour internazionale. La posizione della città e della Riviera rappresenta un elemento di grande interesse anche per gruppi e squadre provenienti dal Nord Europa e dai Paesi anglosassoni, che possono trovare qui condizioni ideali per unire la propria attività alla conoscenza della destinazione».
L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per promuovere il turismo sportivo e valorizzare le opportunità offerte dalla Liguria nei periodi di minore affluenza.
«È questo l’aspetto turistico che vogliamo valorizzare – conclude l’assessore –. Chi arriva per partecipare a un evento può conoscere Sanremo, il mare, l’entroterra e le tante esperienze che il territorio offre. Ampliare le motivazioni di viaggio e raggiungere pubblici differenti significa rafforzare l’attrattività della Liguria anche fuori dai periodi tradizionalmente più forti».