Sanremo, rugby internazionale a Pian di Poma: Lombardi incontra la delegazione gallese dell’Islwyn Schools

Sanremo. Il rugby internazionale fa tappa a Pian di Poma, dove l’Islwyn Schools, formazione arrivata dal Galles, ha affrontato la Selezione Liguria Under 17 nell’incontro organizzato dal Comitato regionale ligure. All’appuntamento ha partecipato anche l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

«Questa tappa racconta bene come un appuntamento di questo tipo possa andare oltre la singola partita – sottolinea Lombardi –. Parliamo di una delegazione che arriva dal Galles, soggiorna sul territorio e inserisce Sanremo all’interno di un tour internazionale. La posizione della città e della Riviera rappresenta un elemento di grande interesse anche per gruppi e squadre provenienti dal Nord Europa e dai Paesi anglosassoni, che possono trovare qui condizioni ideali per unire la propria attività alla conoscenza della destinazione».