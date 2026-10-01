Sanremo ridisegna Pian di Nave e Living Garden

Sanremo. Un parco urbano dedicato al mare, una nuova passeggiata sul pennello di via Calvino, una piazza più ampia e sicura per gli eventi, attività ricollocate e un possibile dossier culturale da costruire attorno all’identità marittima della città. È il progetto innovativo per Pian di Nave presentato ieri per la prima volta alla maggioranza del sindaco Alessandro Mager dall’assessore al Demanio Lucia Artusi.

L’idea nasce con un obiettivo preciso: preparare Sanremo alla partita della Capitale italiana del mare 2028, il bando nazionale che mette in palio un milione di euro per il Comune vincitore. Per l’edizione 2027, la corsa ligure ha già visto muoversi Imperia, che proprio ieri ha formalizzato la propria candidatura. Sanremo, intanto, comincia a costruire una visione da mettere in campo per la prossima finestra utile, partendo da uno dei luoghi più simbolici del suo fronte mare: Pian di Nave.

Non si tratta ancora di un progetto definitivo. È, piuttosto, una proposta di indirizzo presentata alla maggioranza per capire se procedere con i passaggi successivi, a cominciare dall’invio degli atti agli enti competenti, Regione e Soprintendenza, per verificare la concreta realizzabilità dell’intervento. Il disegno, però, è già molto chiaro: potenziare Pian di Nave come grande spazio pubblico aperto sul mare, con una funzione votata alla cultura e al turismo.

Dentro questo ragionamento rientra anche il rapporto con l’istituto Tethys e con il tema del museo del mare, già evocato in passato nel quadro dei progetti culturali cittadini e del recupero di Palazzo Roverizio. Proprio nei locali riqualificati con il Pinqua, infatti, l’assessore alla Cultura Enza Dedali ha mutato il precedente indirizzo della giunta Biancheri bis, decidendo di localizzarvi la nascita di un Centro studi sulla storia e sulla cultura della città. Da qui l’ipotesi, emersa nel confronto di maggioranza, di immaginare per Tethys una sede più direttamente legata alla sua missione scientifica e divulgativa: Pian di Nave, affacciata sul mare e inserita in un progetto dedicato anche al Santuario dei cetacei.

La trasformazione più evidente riguarda il cosiddetto pennello, il braccio a mare compreso tra il ponte e la spiaggia dei cani, davanti alla zona del Decò. Il progetto ne prevede il rifacimento totale, rendendolo pedonabile e trasformandolo in una nuova passeggiata-belvedere. Non più un elemento marginale, ma una vera estensione della piazza verso il mare, con un affaccio panoramico destinato a diventare uno dei punti più riconoscibili della nuova area.

Altro intervento centrale è la ricucitura delle quote. L’ipotesi progettuale prevede di coprire il tratto della foce del torrente San Romolo, prolungando lo scolmatore fino alla quota sud di Pian di Nave, ampliando così la superficie effettivamente fruibile. È qui che verrebbero riposizionate le attività oggi presenti nell’area: chioschi, giochi pe bambini e il bar gelateria Living Garden, che sarebbero ricollocati in modo più ordinato sull’ampliamento, liberando nuovo spazio a uso pubblico.

Il tema più interessante, emerso durante la discussione, riguarda proprio il futuro dell’attuale concessione demaniale del Living Garden, scaduta come quelle balneari e destinata, in linea generale, a essere rimessa a gara. Questa scadenza potrebbe diventare per il Comune un’occasione strategica: non limitarsi a riassegnare lo spazio secondo l’assetto esistente, ma valutare una valorizzazione diretta di un bene nella propria disponibilità, in un punto particolarmente simbolico del fronte mare cittadino.

È in questo quadro che si innesta l’ipotesi Tethys. L’istituto potrebbe trovare a Pian di Nave una collocazione naturale, dentro un progetto più ampio dedicato al mare, alla ricerca, alla divulgazione e al Santuario dei cetacei. Un’idea che avrebbe suscitato forte interesse nella maggioranza proprio perché permetterebbe di legare la riqualificazione fisica dell’area a una funzione pubblica riconoscibile e qualificante. Non solo una sistemazione urbanistica, quindi, ma un progetto identitario: una piazza del mare capace di unire scienza, cultura, turismo ed eventi, che potrebbero godere di una capienza doppia rispetto a quella attuale.

Il progetto è stato sviluppato internamente dall’ufficio Demanio del Comune e porta in particolare la firma tecnica dell’architetto Stefano Dighero. L’assessore Lucia Artusi ha voluto ringraziare non solo il progettista, ma l’intero ufficio Demanio per la disponibilità, la professionalità e l’impegno che quotidianamente vengono messi al servizio dell’amministrazione e della città.

La partita però coinvolge inevitabilmente più assessorati. Il Demanio ha curato la parte strutturale e il disegno dell’intervento a terra. Cultura e Turismo sarebbero invece chiamati a costruire il programma di contenuti, eventi e iniziative necessario per una candidatura credibile alla Capitale italiana del mare. Perché il bando non finanzia soltanto opere, ma soprattutto una visione: identità marittima, valorizzazione del patrimonio, divulgazione, sostenibilità e rapporto tra città e mare.

Resta aperto anche il tema delle concessioni. Il piano demaniale delle spiagge approvato nel 2024 prevede già la soppressione della concessione dell’attuale giostra, mentre per le altre attività presenti nell’area il Comune dovrà decidere se procedere con un bando ponte, in attesa di sviluppare il progetto di riqualificazione straordinaria, o con una gara ordinaria, considerando che la scadenza indicata per le concessioni guarda al giugno 2027.

Ora la parola passa alla politica e agli enti. La maggioranza dovrà decidere se trasformare questa idea in un percorso amministrativo concreto. Solo dopo si capirà se il parco del mare di Pian di Nave potrà diventare un progetto vero, candidabile e finanziabile. Intanto, il segnale è già chiaro: Sanremo prova a immaginare una delle sue piazze più simboliche non più soltanto come spazio per concerti e attività temporanee, ma come una nuova porta della città sul mare con tanto di museo e centro di ricerca affidato a una delle istituzioni scientifiche più importanti nel quadro degli studi sui cetacei.