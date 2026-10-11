Sanremo ricorda Pietro Calvi, il drammaturgo che conquistò i teatri di Roma: 126 anni dalla scomparsa

Sanremo. Una strada nel cuore della città, tra via Corradi e piazza San Siro, ne conserva ancora oggi il nome. Ma non tutti conoscono la storia di Pietro Calvi, poeta e drammaturgo sanremese che nella seconda metà dell’Ottocento riuscì ad affermarsi negli ambienti letterari e teatrali della capitale, stringendo rapporti con alcuni dei più importanti intellettuali del suo tempo.

In occasione del 126° anniversario della sua scomparsa, avvenuta a Roma l’11 ottobre 1900, lo storico locale Andrea Gandolfo ripercorre la vita e la carriera di questo illustre concittadino, protagonista di una stagione culturale nella quale il teatro rappresentava anche uno strumento di confronto politico e sociale.

Nato a Sanremo il 14 febbraio 1839 da Angelo Calvi e Angela Modena, Pietro lasciò la città natale quando aveva appena nove anni per trasferirsi con la famiglia a Roma, dove vivevano tre zii materni, tutti padri domenicani: Domenico, Antonino e Angelo Vincenzo Modena.

Fu soprattutto quest’ultimo, insigne latinista e prefetto della Biblioteca Casanatense, a trasmettergli la passione per gli autori classici e gli studi letterari. Una formazione che avrebbe profondamente influenzato la sua produzione artistica.

Conseguita la laurea in legge all’età di 25 anni, Calvi cominciò a dedicarsi alla poesia e alla saggistica, pubblicando contributi di carattere letterario, storico e artistico su diverse riviste.

Anche le sue convinzioni politiche seguirono le trasformazioni dell’Italia dell’epoca. Negli ultimi anni dello Stato pontificio aderì alle idee liberali, avvicinandosi successivamente al socialismo dopo l’annessione di Roma al Regno d’Italia.

Una tappa decisiva della sua carriera arrivò nel 1873, quando compose un Inno a Dio dedicato al poeta Aleardo Aleardi. Quest’ultimo apprezzò particolarmente il lavoro e tra i due nacque un’amicizia accompagnata da un’intensa corrispondenza epistolare.

La stima di Aleardi contribuì ad aprire al giovane autore sanremese le porte degli ambienti letterari più influenti di Roma, città nella quale Calvi si stabilì definitivamente.

Il debutto come drammaturgo risale al 1874, con la pubblicazione di Caligola o Una farsa imperiale, opera in cinque atti e in versi, concepita come una prova delle proprie capacità artistiche e sottoposta al giudizio degli intellettuali del tempo.

Quattro anni più tardi, il 4 dicembre 1878, il Teatro Argentina ospitò Lorhelia, opera ispirata a una leggenda fiamminga, con libretto dello stesso Calvi e musiche del maestro Stanislao Falchi.

Nel luglio 1879 fu invece rappresentato al Teatro Corea Arminio, dramma storico in cinque atti che incontrò il favore del pubblico e nel quale emersero le qualità poetiche dell’autore, particolarmente evidenti nel monologo di Varo.

Calvi non si limitò alla produzione letteraria. Nel 1881 partecipò, insieme a Bettoli, Costetti e altri autori, alla fondazione della Società dei giovani autori, nata con finalità sia culturali sia assistenziali. Il primo grande riconoscimento arrivò il 18 luglio 1882, quando al Teatro Costanzi venne rappresentata Maria di Magdala, dramma in quattro atti e un epilogo, portato in scena dalla compagnia Morelli con protagonista C. Ruta.

Lo spettacolo ottenne un notevole successo, ma fu anche al centro di un acceso caso politico e religioso. La stampa clericale accusò Calvi di profanare la religione e le autorità arrivarono inizialmente a vietare la rappresentazione con un decreto prefettizio.

Il provvedimento venne revocato all’ultimo momento grazie all’intervento di Pasquale Stanislao Mancini, allora ministro degli Esteri e grande estimatore del drammaturgo sanremese.

L’opera poté così andare in scena, ottenendo numerose repliche fino al 28 agosto. Al successo contribuirono l’interpretazione della protagonista, le battute anticlericali e le scenografie di A. Bazzani.

Nonostante l’accoglienza favorevole, Maria di Magdala sarebbe stata successivamente dimenticata. A ricordarla, dopo la morte dell’autore, fu anche Benedetto Croce, che tuttavia ne espresse un giudizio severo, considerandola una riproposizione poco originale del tema della Signora delle camelie. Negli anni successivi Calvi continuò a scrivere e a portare le proprie opere sui principali palcoscenici romani.

Il 2 febbraio 1884 debuttò al Teatro Valle Bianca Cappello, rappresentata dalla Compagnia nazionale diretta da Paolo Ferrari, con protagonista V. Marini. Nel febbraio 1885 fu la volta di Parigi e la Vandea, dramma ambientato durante la Rivoluzione francese, nel quale l’autore ricostruì le vicende politiche e le sommosse legate alla Convenzione. Il 28 agosto 1886, al Teatro Nazionale, andò invece in scena Ferdinando Lassalle, opera in quattro atti e un epilogo nella quale emersero le sue capacità di costruire situazioni di intensa drammaticità.

Il prestigio raggiunto negli ambienti teatrali venne riconosciuto anche sul piano istituzionale: nel 1888 Calvi fu nominato membro della Commissione permanente per l’arte drammatica, chiamata a giudicare i concorsi teatrali banditi nella capitale.

Nello stesso periodo proseguì la produzione di nuovi lavori, tra cui Il figliuol prodigo, scritto in collaborazione con Calvino e rappresentato nel marzo 1888, e Tribunale rivoluzionario, portato in scena nel dicembre 1889.

Tra le ultime opere rappresentate figurò Giulia figlia di Augusto, andata in scena il 25 ottobre 1897, nella quale Calvi delineò con particolare attenzione i personaggi dell’imperatore Augusto e del poeta Ovidio, pur senza ottenere una rappresentazione pienamente riuscita.

Accanto ai drammi teatrali, la sua produzione comprendeva anche romanzi e altri scritti, tra cui Dollaro e blasone, Marco Giunio Bruto, Strane vicende, Napoleone Bonaparte e I barbari. Durante la sua vita Calvi intrattenne inoltre rapporti di amicizia e collaborazione con importanti figure della cultura italiana, tra le quali Pietro Cossa, Paolo Ferrari, Felice Cavallotti e Vittorio Bersezio.

Dopo una lunga e dolorosa malattia, Pietro Calvi morì a Roma l’11 ottobre 1900, all’età di 61 anni. Lasciò un’ultima opera teatrale già completata ma mai rappresentata, Il dottor Andrea, dramma in quattro atti. Nel 1927 sarebbe stata inoltre pubblicata postuma a Roma una sua raccolta di versi intitolata 28 Ottobre.

Nonostante avesse trascorso gran parte della propria esistenza lontano dalla Liguria, il legame con Sanremo non venne dimenticato.

Nel 1901, appena un anno dopo la sua scomparsa, la Giunta municipale decise di intitolargli la strada che collega via Corradi a piazza San Siro, anche in considerazione della presenza, nelle immediate vicinanze, di alcune proprietà appartenenti alla sua famiglia.

Un riconoscimento alla carriera di un concittadino che aveva saputo conquistare un posto nel panorama teatrale e letterario dell’Italia postunitaria.

A 126 anni dalla morte, il ricordo proposto da Andrea Gandolfo restituisce così alla memoria cittadina una figura che, partendo da Sanremo, attraversò da protagonista una parte significativa della vita culturale romana dell’Ottocento, lasciando il proprio nome non soltanto nelle opere letterarie, ma anche nella toponomastica della città che gli aveva dato i natali.