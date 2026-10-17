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Sanremo Rally Storico, Latvala vince la nona speciale ma Delecour resta al comando
Il francese rafforza il primato davanti a Lubiak e Loix. «Il Valli» guida la classifica del Campionato Italiano Rally Auto Storiche
Sanremo. Jari Matti Latvala vince la nona prova speciale del 41° Sanremo Rally Storico, ma è François Delecour a rafforzare la propria posizione al comando della classifica generale. La seconda giornata di gara si apre con il successo del finlandese sulla «Colle d’Oggia», penultima frazione del programma. Il pilota della Toyota Celica ST 185, affiancato da Tomiya Maekawa, paga però oltre un minuto di ritardo all’uscita dal parco assistenza del mattino, perdendo terreno in graduatoria.
Dopo nove speciali, la coppia francese formata da Delecour e Fabrice Gordon, su Peugeot 306 Maxi, mantiene il primato con il tempo complessivo di 1:32’00″4. Alle loro spalle i polacchi Maciej Lubiak e Grzegorz Dachowski, su Porsche 911, staccati di 37″9. Terza posizione provvisoria per i belgi Freddy Loix e Pieter Tsjoen, al volante della Toyota Corolla WRC, a 2’57″4 dalla vetta.
Nel Sanremo valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, «Il Valli», affiancato da Stefano Cirillo su BMW M3, consolida la prima posizione aggiudicandosi anche la prova e portando il proprio tempo a 1:22’04″9. Seguono Elio Cortese e Ciro Lamura, su Subaru Legacy 4WD Turbo, con un distacco di 14″4. Terzi Enrico Volpato e Samuele Sordelli, su Ford Escort RS, a 3’26″3.
A decidere la competizione sarà l’ultima speciale, la «Rezzo», con i suoi quasi 25 chilometri, il tratto più lungo del programma.
Nella Coppa dei Fiori, riservata ai regolaristi, dopo sei prove della prima giornata Fabio e Paolo Verdona, su Peugeot 309 GTI, guidano la categoria «Media 60» davanti a Marco Leva e Paolo Casaleggio, su Lancia Delta Integrale. Nella «Media 50» il primo posto provvisorio è occupato da Vittorio Catanzaro e Anna Maria Beneduce, su Honda Civic, seguiti dagli svizzeri Christian ed Elena Bonnet, al via con un’Alfa Romeo Giulietta TI.
La classifica assoluta dopo la nona speciale vede dunque Delecour-Gordon davanti a Lubiak-Dachowski e Loix-Tsjoen. Quarta posizione per Zippo-Arena, su Subaru Impreza GT, a 3’28″9, seguiti da Tischner-Carl, su BMW M3 E30, a 3’33″2. Sesti Schipper-Krieger, su Subaru Impreza GT, a 4’37″6, davanti a Pryce-Furniss, su Ford Escort RS1800, a 5’00″7. Completano le prime dieci posizioni Ring-Deasy, su Subaru Impreza GT, a 8’30″9, Graham-Graham, su BMW M3 E30, a 9’11″3, e Van der Smeede-Berk, su Ford Escort Cosworth, a 11’51″5.
Tutte le informazioni sono disponibili sui siti ufficiali delle manifestazioni, www.rallyesanremo.it e www.rallydellepalme.it.