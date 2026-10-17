Sanremo Rally Storico, Latvala vince la nona speciale ma Delecour resta al comando

Dopo nove speciali, la coppia francese formata da Delecour e Fabrice Gordon, su Peugeot 306 Maxi, mantiene il primato con il tempo complessivo di 1:32’00″4. Alle loro spalle i polacchi Maciej Lubiak e Grzegorz Dachowski, su Porsche 911, staccati di 37″9. Terza posizione provvisoria per i belgi Freddy Loix e Pieter Tsjoen, al volante della Toyota Corolla WRC, a 2’57″4 dalla vetta.

Nel Sanremo valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, «Il Valli», affiancato da Stefano Cirillo su BMW M3, consolida la prima posizione aggiudicandosi anche la prova e portando il proprio tempo a 1:22’04″9. Seguono Elio Cortese e Ciro Lamura, su Subaru Legacy 4WD Turbo, con un distacco di 14″4. Terzi Enrico Volpato e Samuele Sordelli, su Ford Escort RS, a 3’26″3. A decidere la competizione sarà l’ultima speciale, la «Rezzo», con i suoi quasi 25 chilometri, il tratto più lungo del programma.

Nella Coppa dei Fiori, riservata ai regolaristi, dopo sei prove della prima giornata Fabio e Paolo Verdona, su Peugeot 309 GTI, guidano la categoria «Media 60» davanti a Marco Leva e Paolo Casaleggio, su Lancia Delta Integrale. Nella «Media 50» il primo posto provvisorio è occupato da Vittorio Catanzaro e Anna Maria Beneduce, su Honda Civic, seguiti dagli svizzeri Christian ed Elena Bonnet, al via con un’Alfa Romeo Giulietta TI.

La classifica assoluta dopo la nona speciale vede dunque Delecour-Gordon davanti a Lubiak-Dachowski e Loix-Tsjoen. Quarta posizione per Zippo-Arena, su Subaru Impreza GT, a 3’28″9, seguiti da Tischner-Carl, su BMW M3 E30, a 3’33″2. Sesti Schipper-Krieger, su Subaru Impreza GT, a 4’37″6, davanti a Pryce-Furniss, su Ford Escort RS1800, a 5’00″7. Completano le prime dieci posizioni Ring-Deasy, su Subaru Impreza GT, a 8’30″9, Graham-Graham, su BMW M3 E30, a 9’11″3, e Van der Smeede-Berk, su Ford Escort Cosworth, a 11’51″5.

Tutte le informazioni sono disponibili sui siti ufficiali delle manifestazioni, www.rallyesanremo.it e www.rallydellepalme.it.