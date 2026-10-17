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Sanremo Rally Storico, François Delecour chiude al comando la prima giornata
Il francese precede Maciej Lubiak di 29”6 dopo otto prove speciali. Jari Matti Latvala terzo, ritirati Lucio Da Zanche e Alessandro Gino
Sanremo. François Delecour, con Fabrice Gordon al quaderno delle note su Peugeot 306 Maxi, chiude al comando la prima giornata del 41° Sanremo Rally Storico, davanti al polacco Maciej Lubiak, che condivide la Porsche 911 con Grzegorz Dachowski, staccato di 29”6.
Dopo otto prove speciali, l’equipaggio francese guida la classifica con il tempo totale di 1:21’28”.0 e la vittoria di quattro speciali; quattro anche le prove firmate dai polacchi. Terza piazza per Jari Matti Latvala, su Toyota Celica ST 185, assistito alle note da Tomiya Maekawa, a 1’03”4 dalla coppia di testa. Il campione finlandese sale sul gradino più basso del podio dopo il ritiro del figlio d’arte belga Ghislain De Mevius, con Johan Jalet sulla Subaru Impreza, non uscito dal parco assistenza dopo la sesta prova.
Quarta posizione per i belgi Freddy Loix-Pieter Tsjoen su Toyota Corolla WRC. Sono «Zippo» e Nicola Arena, con la Subaru Impreza GT, quinti assoluti, a tenere alto l’onore degli italiani dopo il ritiro di Lucio Da Zanche e Daniel De Luis, incappati con la loro Porsche 911 RS in un «capottone» sulla sesta prova speciale, la Ghimbegna-Badalucco, senza danni all’equipaggio.
Fuori dai giochi anche il cuneese Alessandro Gino, con Corrado Bonato a fianco, che si ferma a Ghimbegna per problemi al cambio della sua BMW. Dopo il ritiro di Da Zanche e Gino, al comando della classifica valida per l’italiano sono «Il Valli» e Stefano Cirillo su BMW M3, davanti a Elio Cortese e Ciro Lamura, su Subaru Legacy 4WD Turbo, staccati di 14”1. Terza piazza dopo otto prove speciali per Enrico Volpato e Samuele Sordelli, al via della competizione a bordo di una Ford Escort RS.
Il 41° Sanremo Rally Storico si concluderà sabato 17 ottobre, dopo la disputa delle ultime due prove speciali: Colle d’Oggia e Rezzo che, con i quasi 25 chilometri contro il tempo, è la più lunga del programma di gara.
Al riordino, «Zippo» ha commentato: «Un paio di prove ci siamo divertiti. Poi in altre abbiamo trovato la nebbia, che patisco, e nel secondo giro non siamo riusciti a fare quello che volevamo. Domani mattina speriamo di tornare a divertirci». Giuliano Palmieri ha dichiarato: «Siamo stanchi ma va bene. La mattina l’ho presa tranquilla ma poi abbiamo accelerato». Nello Parisi: «Andavamo bene all’inizio e poi abbiamo rallentato».
Soddisfatto «Il Valli»: «Stiamo andando bene e non pensavamo di finire in testa la prima giornata del nostro primo Sanremo. Gara difficile ma siamo molto contenti». Elio Cortese ha aggiunto: «Abbiamo perso qualcosa sulle ultime due prove. Questa mattina sono partito male perché non trovavo il giusto assetto. Domani proviamo a migliorare».
La classifica assoluta dopo otto prove speciali
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DELECOUR-GORDON (Peugeot 306 Maxi) in 1:21’28.0
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LUBIAK-DACHOWSKI (Porsche 911) a 29.6
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LATVALA-MAEKAWA (Toyota Celica ST185) a 1’03.4
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LOIX-TSJOEN (Toyota Corolla WRC) a 2’53.0
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ZIPPO-ARENA (Subaru Impreza GT) a 3’13.0
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TISCHNER-CARL (BMW M3 E30) a 3’18.2
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SCHIPPER-KRIEGER (Subaru Impreza GT) a 3’35.3
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PRYCE-FURNISS (Ford Escort RS1800) a 4’21.1
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RING-DEASY (Subaru Impreza GT) a 7’45.9
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GRAHAM-GRAHAM (BMW M3 E30) a 8’09.3
Tutte le informazioni sui siti ufficiali delle manifestazioni: www.rallyesanremo.it e www.rallydellepalme.it