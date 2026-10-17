Sanremo Rally Storico, François Delecour chiude al comando la prima giornata

Fuori dai giochi anche il cuneese Alessandro Gino, con Corrado Bonato a fianco, che si ferma a Ghimbegna per problemi al cambio della sua BMW. Dopo il ritiro di Da Zanche e Gino, al comando della classifica valida per l’italiano sono «Il Valli» e Stefano Cirillo su BMW M3, davanti a Elio Cortese e Ciro Lamura, su Subaru Legacy 4WD Turbo, staccati di 14”1. Terza piazza dopo otto prove speciali per Enrico Volpato e Samuele Sordelli, al via della competizione a bordo di una Ford Escort RS.

Il 41° Sanremo Rally Storico si concluderà sabato 17 ottobre, dopo la disputa delle ultime due prove speciali: Colle d’Oggia e Rezzo che, con i quasi 25 chilometri contro il tempo, è la più lunga del programma di gara.

Al riordino, «Zippo» ha commentato: «Un paio di prove ci siamo divertiti. Poi in altre abbiamo trovato la nebbia, che patisco, e nel secondo giro non siamo riusciti a fare quello che volevamo. Domani mattina speriamo di tornare a divertirci». Giuliano Palmieri ha dichiarato: «Siamo stanchi ma va bene. La mattina l’ho presa tranquilla ma poi abbiamo accelerato». Nello Parisi: «Andavamo bene all’inizio e poi abbiamo rallentato».

Soddisfatto «Il Valli»: «Stiamo andando bene e non pensavamo di finire in testa la prima giornata del nostro primo Sanremo. Gara difficile ma siamo molto contenti». Elio Cortese ha aggiunto: «Abbiamo perso qualcosa sulle ultime due prove. Questa mattina sono partito male perché non trovavo il giusto assetto. Domani proviamo a migliorare».