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Sanremo, ragazzini fanno schiamazzi: dal condominio piomba un vaso

4 ottobre 2026 | 08:13
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di Alice Spagnolo

Alice Spagnolo

Sanremo, ragazzini fanno schiamazzi: dal condominio piomba un vaso

Intervento di polizia e carabinieri che hanno individuato l’inquilino autore del gesto

Sanremo. Un vaso lanciato dall’alto contro un gruppo di ragazzini che, stando a quanto riferito, stava facendo schiamazzi e infastidiva alcuni residenti. È accaduto nella tarda serata di ieri nei pressi dei Giardini Vittorio Veneto, tra corso Mombello e il Porto Vecchio.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma il gesto avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi  se i giovani non fossero riusciti a schivare il vaso.

Sul posto sono comunque intervenuti polizia e carabinieri, che hanno individuato l’appartamento dal quale è stato lanciato il recipiente e il suo inquilino.