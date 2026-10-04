Sanremo, ragazzini fanno schiamazzi: dal condominio piomba un vaso
4 ottobre 2026 | 08:13
Intervento di polizia e carabinieri che hanno individuato l’inquilino autore del gesto
Sanremo. Un vaso lanciato dall’alto contro un gruppo di ragazzini che, stando a quanto riferito, stava facendo schiamazzi e infastidiva alcuni residenti. È accaduto nella tarda serata di ieri nei pressi dei Giardini Vittorio Veneto, tra corso Mombello e il Porto Vecchio.
Fortunatamente non si registrano feriti, ma il gesto avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se i giovani non fossero riusciti a schivare il vaso.
Sul posto sono comunque intervenuti polizia e carabinieri, che hanno individuato l’appartamento dal quale è stato lanciato il recipiente e il suo inquilino.