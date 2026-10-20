Sanremo, pugno duro contro la sosta selvaggia nella Pigna

A finire nel mirino degli agenti sono state le automobili lasciate in sosta irregolare in una zona dove, nonostante i lavori di sistemazione e i divieti già esistenti, continua a registrarsi una presenza diffusa di veicoli parcheggiati abusivamente. Una situazione che rischia di compromettere il decoro degli spazi pubblici appena restituiti alla città, oltre a ostacolare la circolazione e la corretta fruizione delle aree pedonali. «I divieti ci sono già, adesso intendiamo farli rispettare per restituire decoro alla zona», spiega il comandante della polizia locale e dirigente del settore Viabilità, Fulvio Asconio, confermando la volontà di contrastare le abitudini scorrette di chi continua a utilizzare come parcheggio spazi che non sono destinati alla sosta.

Il Comune, nel frattempo, sta procedendo alla riorganizzazione dell’area, con la realizzazione di una zona riservata al carico e scarico delle merci e la previsione di nuovi elementi di arredo urbano. «Abbiamo creato l’area di carico e scarico e su un lato saranno installate anche delle panchine. Sarà un intervento che contribuirà a riqualificare in maniera importante tutta la zona», aggiunge Asconio, sottolineando come l’attività di controllo voglia anche sensibilizzare gli automobilisti al rispetto delle regole.