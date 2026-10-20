Viabilità|
Sanremo, pugno duro contro la sosta selvaggia nella Pigna
Raffica di rimozioni forzate ai giardini Regina Elena
Sanremo. Giro di vite contro la sosta selvaggia nella parte alta della Pigna, dove questa mattina è scattata un’operazione della polizia locale con rimozioni forzate dei veicoli parcheggiati in divieto lungo la cintura stradale di via Tapoletti che circonda i rinnovati giardini Regina Elena e lambisce piazza San Costanzo. Un intervento deciso, che segna il passaggio dalle intenzioni ai fatti nell’ambito della riorganizzazione della viabilità del centro storico, annunciata dall’amministrazione Mager negli scorsi mesi per tutelare le aree riqualificate grazie ai finanziamenti Pnrr-Pinqua.
A finire nel mirino degli agenti sono state le automobili lasciate in sosta irregolare in una zona dove, nonostante i lavori di sistemazione e i divieti già esistenti, continua a registrarsi una presenza diffusa di veicoli parcheggiati abusivamente. Una situazione che rischia di compromettere il decoro degli spazi pubblici appena restituiti alla città, oltre a ostacolare la circolazione e la corretta fruizione delle aree pedonali. «I divieti ci sono già, adesso intendiamo farli rispettare per restituire decoro alla zona», spiega il comandante della polizia locale e dirigente del settore Viabilità, Fulvio Asconio, confermando la volontà di contrastare le abitudini scorrette di chi continua a utilizzare come parcheggio spazi che non sono destinati alla sosta.
Il Comune, nel frattempo, sta procedendo alla riorganizzazione dell’area, con la realizzazione di una zona riservata al carico e scarico delle merci e la previsione di nuovi elementi di arredo urbano. «Abbiamo creato l’area di carico e scarico e su un lato saranno installate anche delle panchine. Sarà un intervento che contribuirà a riqualificare in maniera importante tutta la zona», aggiunge Asconio, sottolineando come l’attività di controllo voglia anche sensibilizzare gli automobilisti al rispetto delle regole.
Il giro di vite arriva a circa due mesi dal sopralluogo effettuato proprio in questa zona dall’assessore al Patrimonio e ai Centri storici Enza Dedali insieme ad Asconio, quando era stata prospettata la chiusura definitiva di via Tapoletti al traffico ordinario, attraverso un sistema di telecamere per il controllo degli accessi, destinato a rendere effettiva la futura pedonalizzazione. Una telecamera è già stata installata ed è in funzione da circa 15-20 giorni, subito dopo gli stalli riservati ai motocicli, dove attualmente sono posizionati i jersey che delimitano l’area. «Una volta completata la sistemazione, con l’installazione delle panchine anche sul lato mare, chi accederà senza autorizzazione sarà sanzionato», precisa Asconio. Il provvedimento interesserà in particolare piazza San Costanzo e il tratto di via Tapoletti compreso tra la fine dei parcheggi per le moto e la parte alta della strada, sotto il Cottolengo. I jersey saranno quindi rimossi e il controllo degli accessi sarà affidato al sistema elettronico, con l’obiettivo di impedire il transito abusivo senza ricorrere a barriere fisiche permanenti. Una soluzione che si inserisce nel più ampio disegno di pedonalizzazione della parte alta della Pigna, con l’obiettivo di preservare le nuove pavimentazioni e restituire gli spazi pubblici ai residenti e ai visitatori.