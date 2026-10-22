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Sanremo pubblica il bando del Concorso internazionale di composizione «Alfano e la Turandot»
Il Comune di Sanremo pubblica il bando del Concorso Internazionale di Composizione «Alfano e la Turandot», con domande entro il 23 novembre 2026.
Il Comune di Sanremo ha pubblicato il bando del Concorso Internazionale di Composizione «Alfano e la Turandot», iniziativa dedicata alla musica contemporanea. L’avviso è disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente, tra i Bandi di Concorso. Il concorso è promosso e organizzato dal Comune con l’obiettivo di stimolare la produzione, la diffusione e la valorizzazione della musica contemporanea. L’iniziativa intende inoltre favorire un incontro tra artisti e istituzioni.
Secondo quanto indicato nel bando, il progetto punta a creare connessioni concrete tra compositori, orchestre, cori e realtà concertistiche del territorio e internazionali. I candidati sono invitati a presentare una composizione originale per orchestra, che dovrà essere inedita. La selezione individuerà tre opere finaliste.
Le tre composizioni selezionate saranno eseguite in prima assoluta dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo nel mese di dicembre 2026. L’esecuzione rappresenta la vetrina prevista dal concorso per i lavori finalisti. La partecipazione al concorso è gratuita.
La domanda e i relativi allegati dovranno essere inviati entro le ore 12:30 del 23 novembre 2026; il mancato rispetto della scadenza comporta l’esclusione.