Sanremo pubblica il bando del Concorso internazionale di composizione «Alfano e la Turandot»

Il Comune di Sanremo ha pubblicato il bando del Concorso Internazionale di Composizione «Alfano e la Turandot», iniziativa dedicata alla musica contemporanea. L’avviso è disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente, tra i Bandi di Concorso. Il concorso è promosso e organizzato dal Comune con l’obiettivo di stimolare la produzione, la diffusione e la valorizzazione della musica contemporanea. L’iniziativa intende inoltre favorire un incontro tra artisti e istituzioni.