Sanremo, proseguono gli interventi di lavaggio e sanificazione strade

Sanremo. Prosegue in maniera capillare sul territorio comunale l’attività di lavaggio stradale e sanificazione .

L’iniziativa, promossa dall’assessorato all’ambiente guidato da Ester Moscato, è condotta operativamente da Amaie Energia. Le operazioni stanno interessando in modo alternato le vie del centro cittadino, le zone a maggiore affluenza e i quartieri periferici.