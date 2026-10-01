Sanremo, proseguono gli interventi di lavaggio e sanificazione strade
1 ottobre 2026 | 15:06
L’iniziativa è promossa dall’assessorato all’Ambiente e condotta da Amaie Energia
Sanremo. Prosegue in maniera capillare sul territorio comunale l’attività di lavaggio stradale e sanificazione.
L’iniziativa, promossa dall’assessorato all’ambiente guidato da Ester Moscato, è condotta operativamente da Amaie Energia. Le operazioni stanno interessando in modo alternato le vie del centro cittadino, le zone a maggiore affluenza e i quartieri periferici.
Gli interventi puntano ad assicurare un’azione costante di manutenzione e tutela del decoro urbano in tutta la città.