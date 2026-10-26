Sanremo, “Pomeriggio in musica e castagne” a Casa Serena con i Lions

Sanremo. Un pomeriggio all’insegna dell’amicizia, della musica e della solidarietà ha animato domenica 25 ottobre 2026 la residenza protetta per anziani “Casa Serena” di Sanremo, dove si è rinnovato l’appuntamento con il service “Pomeriggio in musica e castagne”, dedicato agli ospiti della struttura. Dopo il positivo riscontro della precedente iniziativa, i Lions sono tornati a Casa Serena per offrire agli anziani nuove occasioni di incontro, serenità e partecipazione, confermando il valore di un progetto che mette al centro le persone e il loro benessere.

All’iniziativa hanno partecipato cinque club del territorio: il Lions Club Ventimiglia, il Lions Club Bordighera Capo Nero Host e il Lions Club Ufficiali d’Italia Alpi Marittime, promotori del service, insieme al Lions Club Sanremo Host e al Lions Club Sanremo Matutia, che hanno condiviso e sostenuto il progetto.

La delegazione è stata accolta calorosamente dal direttore di Casa Serena, Luca Ghiglione, dall’animatrice Huaira, dal personale della struttura e, soprattutto, dagli stessi residenti, che hanno contribuito a creare fin da subito un clima familiare e ricco di affetto. Numerosa la partecipazione dei soci dei club coinvolti. Per il Lions Club Bordighera Capo Nero Host erano presenti il presidente Alberto Cavallucci e Rino Aliquò; per il Lions Club Sanremo Host, il presidente Emanuele Frattarola, il past governatore Vincenzo Benza, Milena Balestra, Paolo Toti e Domenico Frattarola, accompagnato da Graziella; per il Lions Club Ufficiali d’Italia Alpi Marittime, Salvatore Marino; per il Lions Club Ventimiglia, il presidente Danilo Parodi, la past presidente Cristina Silvestri, Adriana Catena, Roberto Sandoval Catena e Mauro Giordano. Per il Lions Club Sanremo Matutia era presente il socio Stefano Bianchi.

A portare il saluto del Comune di Sanremo è stata la consigliera comunale Desiree Negri, con delega alle relazioni internazionali, che ha espresso apprezzamento per il progetto e ringraziato i Lions per l’impegno dimostrato attraverso un’iniziativa capace di regalare momenti di serenità e vicinanza agli ospiti della struttura.

I saluti iniziali sono proseguiti con l’intervento del past governatore Vincenzo Benza e con quelli dei rappresentanti dei club partecipanti, tra cui i presidenti Alberto Cavallucci, Emanuele Frattarola e Danilo Parodi. Tutti hanno sottolineato il valore della collaborazione tra i club e l’importanza di iniziative capaci di portare attenzione, vicinanza e momenti di gioia alle persone anziane. Per quasi due ore la musica è diventata il filo conduttore di un incontro che ha coinvolto progressivamente tutta la sala. Salvatore Marino, con la sua voce calda e coinvolgente, ha proposto un repertorio di brani molto conosciuti, immediatamente riconosciuti e cantati dagli ospiti.

Il pomeriggio musicale si è aperto con due celebri brani di Luigi Tenco, “Ciao amore, ciao” e “Se stasera sono qui”, scelti per ricordare il Festival Tenco, conclusosi proprio il giorno precedente. Un omaggio particolarmente significativo per il pubblico, che ha accompagnato con partecipazione questo momento musicale. Fondamentale anche il contributo di Rino Aliquò, che ha curato con grande sensibilità la parte musicale e l’accompagnamento, creando il ritmo giusto per favorire una partecipazione spontanea e continua. Insieme ad Adriana Catena, Roberto Sandoval Catena e Mauro Giordano, ha contribuito alla realizzazione e alla promozione del service.

Le canzoni, i sorrisi e la voglia di stare insieme hanno trasformato l’incontro in un’occasione di autentica condivisione, rafforzando il legame tra i volontari lionistici e la comunità. Gli ospiti hanno partecipato con entusiasmo, dimostrando ancora una volta quanto la musica possa favorire il dialogo, risvegliare ricordi e creare momenti di felicità condivisa. La partecipazione congiunta dei cinque club testimonia l’importanza della collaborazione tra le realtà associative del territorio, capaci di unire energie, disponibilità e spirito di servizio per realizzare iniziative concrete e vicine ai bisogni delle persone.

Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con nuove iniziative e altri momenti di incontro dedicati agli ospiti di Casa Serena. L’obiettivo è dare continuità a questo percorso di vicinanza e solidarietà, con nuovi appuntamenti già in programma, a partire dalle prossime festività natalizie, per continuare a regalare agli anziani occasioni di gioia, condivisione e serenità. L’impegno dei Lions non si limiterà però a Casa Serena: il service proseguirà anche in altre strutture dedicate agli anziani del territorio, con l’obiettivo di portare musica, compagnia e momenti di socialità a un numero sempre maggiore di ospiti. Un percorso itinerante di solidarietà e vicinanza, pensato per raggiungere diverse realtà e offrire agli anziani nuove occasioni di incontro e partecipazione.