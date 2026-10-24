Sanremo, pomeriggio dedicato al karaoke a Casa Serena

Gli ospiti hanno cantato, ballato tutti insieme, vivendo ore alternative, gioiose e piene di emozioni

Sanremo. Un pomeriggio davvero speciale ha animato Casa Serena, trasformando la consueta giornata degli ospiti in una festa di musica, allegria e condivisione.

Protagonista assoluto è stato un fantastico karaoke, organizzato con grande entusiasmo e professionalità da Costanzo, alla consolle, Giuliana e dai volontari civici del Comune di Sanremo, Paolo e Bianca, che da tempo si distinguono per il loro prezioso e costante impegno a favore della struttura.

Grazie alla loro energia, alla simpatia e alla capacità di coinvolgere tutti, gli ospiti di Casa Serena hanno cantato, ballato tutti insieme, vivendo un pomeriggio alternativo, gioioso e pieno di emozioni. Nessuno è rimasto spettatore: canzoni richieste, ritornelli cantati a squarciagola, applausi, balli e sorrisi hanno riempito la sala, creando un’atmosfera calda e partecipata.

I volontari sono stati super attenti alle esigenze di ciascun ospite, incoraggiando anche i più timidi e facendo sentire tutti protagonisti della festa. Il loro lavoro non si limita infatti a questa iniziativa: nel corso dell’anno propongono numerose attività e idee, contribuendo in modo fondamentale a rendere le giornate degli anziani più ricche, vivaci e piacevoli.

Tutto lo staff di Casa Serena rivolge un sentito e meritatissimo ringraziamento a Costanzo, Giuliana e agli straordinari volontari civici del Comune di Sanremo, Paolo e Bianca, generosi, fantastici e sempre disponibili, il cui contributo rappresenta una risorsa preziosissima per la comunità.