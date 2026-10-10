Sanremo piange Paola Tizzani, figura storica della scuola e della cultura cittadina

Morta a 81 anni, è stata docente di Matematica e Scienze e punto di riferimento per generazioni di studenti

Sanremo. Sanremo piange la scomparsa della professoressa Paola Tizzani, figura storica della scuola cittadina e punto di riferimento per generazioni di studenti. Si è spenta nella serata di venerdì 9 ottobre, all’età di 81 anni, lasciando un profondo vuoto nel mondo dell’istruzione e della cultura locale.

Docente capace di vivere l’insegnamento come una vera missione educativa, Paola Tizzani viene ricordata da colleghi, ex alunni e famiglie per il suo sorriso, la sua energia e la capacità di accompagnare i ragazzi in una fase decisiva della crescita. Per molti non è stata soltanto un’insegnante, ma una guida capace di riconoscere talenti, fragilità e potenzialità quando ancora gli stessi studenti faticavano a vederli.

Nata nel 1945, laureata in Economia e Commercio all’Università di Genova nel 1970, aveva iniziato a insegnare nel 1971. Dopo le prime esperienze al Fermi di Ventimiglia, proseguì il proprio percorso nelle scuole medie sanremesi come docente di Matematica e Scienze, prima alla Pascoli e poi alla De Amicis, istituti che nel 1992 avrebbero contribuito alla nascita della scuola media Italo Calvino.

Il suo nome resta legato in modo particolare alla stagione dell’innovazione didattica. Alla fine degli anni Settanta aderì al progetto di ricerca sulla didattica della matematica dell’Università di Genova, guidato dal professor Paolo Boero, tra i principali studiosi italiani del settore. Un’esperienza pionieristica, fondata su un’idea allora profondamente innovativa: la matematica non come semplice insieme di formule e procedure da memorizzare, ma come strumento per sviluppare ragionamento, argomentazione, confronto e capacità di risolvere problemi.

Nelle sue classi gli studenti venivano incoraggiati a spiegare il proprio pensiero, a discutere strategie diverse, a collaborare e a considerare l’errore non come una sconfitta, ma come parte del percorso di apprendimento. Un metodo che anticipava temi oggi centrali nella scuola: la centralità dello studente, la didattica laboratoriale, la valorizzazione dei percorsi individuali.

Paola Tizzani rappresentò così un ponte prezioso tra università e scuola, contribuendo a trasformare le intuizioni della ricerca in attività concrete nelle aule sanremesi. Le esperienze maturate nelle sue classi entrarono anche nel più ampio lavoro scientifico condotto dal gruppo del professor Boero, portando l’esperienza della scuola pubblica locale all’attenzione di contesti accademici più ampi.

La sua visione educativa, però, non si fermava alla matematica. Convinta che la scuola media fosse un passaggio delicato e decisivo nella formazione della persona, si impegnò per valorizzare anche le competenze espressive, artistiche e relazionali degli studenti. Nel 1988 contribuì all’avvio della sperimentazione musicale nella scuola media, esperienza che avrebbe posto le basi per il successivo riconoscimento dell’indirizzo musicale, divenuto ufficiale nel 2000. A lei si lega anche l’introduzione di percorsi teatrali, oggi parte della tradizione identitaria della scuola Italo Calvino.

Anche dopo il pensionamento continuò a dedicarsi alla formazione, collaborando con la SSIS, la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario dell’Università di Genova, contribuendo alla preparazione di nuovi docenti e trasmettendo alle generazioni successive la stessa passione che aveva animato tutta la sua carriera.

Oggi il ricordo di Paola Tizzani vive nei tanti studenti diventati adulti che ancora la nominano con affetto e riconoscenza, nelle passioni che ha acceso, nei talenti che ha aiutato a emergere, nelle strade che ha contribuito ad aprire. Con lei se ne va una protagonista della scuola sanremese, una docente che ha saputo guardare oltre il proprio tempo e mettere sempre al centro i ragazzi.