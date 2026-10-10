Sanremo per la Palestina, Amnesty, Anpi e Ottobre di Pace chiedono sanzioni e rispetto del diritto internazionale

Sanremo. Un grido corale contro la guerra e l’occupazione, ma soprattutto, una chiamata alla responsabilità per non restare indifferenti di fronte al dramma che continua a consumarsi in Medio Oriente. Arriva anche nella Città dei fiori l’eco della manifestazione internazionale promossa dalla rete “Palestina Anima Mundi“, con il sostegno di diverse realtà locali e nazionali.

Ad aderire ufficialmente all’iniziativa sul territorio sanremese sono Amnesty International Gruppo 073, la rete Ottobre di Pace e l’Anpi, unite nel riaffermare l’urgenza di far sentire la propria voce. Presenti anche il vicesindaco Fulvio Fellegara, il consigliere comunale Vittorio Toesca di Generazione Sanremo e i consiglieri di Anima, il capogruppo Alessandro Marenco e la consigliera Desiree Negri.

Al centro del presidio di mobilitazione di questa mattina in piazza Colombo vi sono richieste precise, indirizzate alla comunità internazionale e alle istituzioni:

Le associazioni, infatti, vogliono far sentire la propria voce a favore del rispetto del Diritto internazionale, con la piena affermazione del diritto del popolo palestinese a uno stato indipendente a Gaza e in Cisgiordania, unita alla richiesta immediata della fine dell’occupazione militare e delle violenze perpetrate dai coloni; dello stop alle relazioni diplomatiche ed economiche, attraverso l’interruzione di ogni rapporto politico, economico e militare con Israele fino alla completa cessazione dell’occupazione dei territori palestinesi; dell’adozione di sanzioni e la fine di ogni presunta complicità con le politiche di genocidio e colonialismo da parte del Governo italiano e delle diplomazie europee e, infine, della tutela della libertà di espressione e della salvaguardia del diritto di parola e di manifestazione, esprimendo forte preoccupazione verso il Disegno di Legge 1004 sull’antisemitismo, ritenuto da promotori e aderenti uno strumento che rischia di limitare la legittima critica politica verso le azioni dello stato d’Israele.

«Non possiamo rimanere indifferenti e in silenzio di fronte a una situazione che si aggrava ogni giorno», spiegano con forza gli organizzatori e le associazioni aderenti. Un monito che si allarga anche al contesto globale, denunciando «la corsa al riarmo e l’aumento delle spese militari che sottraggono risorse economiche fondamentali ai bisogni primari della collettività, come la salute, l’istruzione e la tutela dell’ambiente.»

«Di fronte a quello che abbiamo di fronte agli occhi ogni giorno c’è ben poco da aggiungere. È importante essere presenti oggi per ribadire di non essere tutti d’accordo con ciò che sta accadendo. Tutte le sofferenze che oggi Gaza sta affrontando, noi non le condividiamo, e ci sentiamo impotenti di fronte alle azioni dei governi che non fanno nulla per fermare questo orrore.», ha affermato Amelia Narciso, presidente della sezione territoriale sanremese dell’Anpi.

«Oggi non scendiamo in piazza per ricordare quello che è successo tre anni fa e che qualcuno, comodamente, definisce l’inizio di una guerra. Oggi scendiamo in piazza, ancora una volta, perché da troppi anni, prima del 7 ottobre e dopo il 7 ottobre, non possiamo ignorare i crimini contro l’umanità che il governo genocida di Israele sta commettendo a danno della popolazione palestinese.», ha proseguito Maria Giulia Latini, responsabile del gruppo 073 di Amnesty Sanremo, «Quello che sta succedendo nella Striscia di Gaza non è l’atto offensivo di un governo contro un altro o di uno stato contro un altro, è la persecuzione di un disegno di pulizia etnica che offende la dignità di tutta l’umanità e che ci chiama in causa, in quanto essere umani inorriditi da questa situazione.»