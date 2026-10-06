Sanremo On e Casinò di Sanremo portano in città la 20ª Convention Nazionale MSA

Sanremo. Sanremo On e Casinò portano in città la 20ª Convention Nazionale MSA – Manager sportivi associati. Dal 6 all’8 novembre la città dei fiori ospiterà questo appuntamento di grande rilievo per il management sportivo italiano, che lo scorso anno si svolse a Pompei. Prevista la partecipazione di professionisti e personalità del settore provenienti da tutto il Paese: attesi 150 partecipanti, oltre ad ospiti e accompagnatori.

La Convention Nazionale MSA, con l’organizzazione dí Sanremo On e il contributo del Casinò municipale, si svolgerà nelle bellissime sale privata e privatissima della casa da gioco.

Per tre giorni Sanremo diventerà un luogo di incontro per manager, dirigenti, aziende e rappresentanti delle istituzioni.

La giornata di venerdì 6 novembre si aprirà con il Graduation Day della terza edizione del Corso Manager della Sostenibilità nello Sport, promosso da MSA e Università eCampus, e proseguirà con il workshop MSA Legacy, rivolto ai manager sportivi del territorio. In serata si terranno gli MSA Awards 2026.

Sabato 7 novembre sarà dedicato ai lavori della Convention: interventi, tavoli tematici e approfondimenti affronteranno questioni centrali per il futuro dello sport, tra cui governance, sostenibilità, parità di genere, innovazione e sviluppo delle competenze. Nel pomeriggio saranno presentati anche i progetti e le attività della community MSA.

Domenica 8 novembre il programma proporrà ulteriori esperienze facoltative, tra cui una visita al Teatro Ariston.