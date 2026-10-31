Sanremo, moto rubata ritrovata a Coldirodi. Grazie al telaio trovato il proprietario

Sanremo. Una moto rubata nei giorni scorsi è stata ritrovata oggi in strada Monte Ortigara, poco dopo l’abitato di Coldirodi, dagli agenti del nucleo Tutela Ambiente della polizia locale di Sanremo.

Il ritrovamento è avvenuto in seguito a una segnalazione arrivata al comando. Il motoveicolo, notato in zona e ritenuto sospetto, è stato quindi raggiunto dagli agenti per i primi accertamenti. A destare subito l’attenzione è stata la targa, fissata al mezzo in maniera precaria con alcune fascette. Dai controlli effettuati attraverso le banche dati è emerso che non corrispondeva né alla marca né al modello della moto e che risultava intestata a una persona deceduta.

Gli agenti hanno quindi verificato il numero di telaio, riuscendo a risalire alla reale identità del veicolo. La moto è risultata essere provento di un furto denunciato nei giorni precedenti. Completati gli accertamenti di rito, gli uffici del comando hanno contattato il legittimo proprietario e predisposto le procedure per la restituzione del mezzo.