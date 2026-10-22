Sanremo, minorenne violento trasferito fuori provincia

Secondo quanto si apprende, l’autore del furto si sarebbe reso responsabile anche del furto di uno scooter e l’aggressione a due operatori della struttura di accoglienza nella quale il minore viveva insieme alla propria famiglia. Questi fatti risalgono al giorno successivo a quello dell’aggressione a un clochard. Una successione ravvicinatissima di episodi che avrebbe contribuito ad accelerare la presa in carico del ragazzo in un contesto maggiormente specializzato. Oggi, il tredicenne non si troverebbe più nel territorio della provincia di Imperia: sarebbe stato trasferito in una struttura protetta fuori provincia, attrezzata per la gestione di situazioni caratterizzate da comportamenti violenti e forte complessità, sotto la tutela della Procura minorile di Genova.

Il giovane era stato individuato nell’ambito delle indagini sull’episodio del Porto vecchio grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. Secondo la ricostruzione investigativa, ha avvicinato il senza dimora durante la notte e, nel tentativo di impossessarsi di uno zaino, lo ha cosparso di liquido infiammabile mentre dormiva, appiccando poi il fuoco. L’uomo, svegliatosi in preda al panico, era riuscito a dare l’allarme. Sul posto erano intervenuti carabinieri e Capitaneria di porto. La vittima era stata successivamente assistita anche sotto il profilo sociale, dopo aver ricevuto le cure del caso all’ospedale Borea di Sanremo, dov’era rimasto ricoverato un paio di giorni.

La posizione del tredicenne presenta caratteristiche particolari anche dal punto di vista giuridico. In Italia chi non ha ancora compiuto 14 anni non è imputabile penalmente. Questo non esclude però l’intervento dell’autorità giudiziaria minorile e dei servizi competenti, chiamati a valutare gli strumenti di tutela e contenimento più adeguati alla situazione concreta. Il caso sanremese si inserisce inoltre nel dibattito nazionale tornato particolarmente acceso sulla responsabilità penale dei minorenni dopo una serie di episodi di violenza che hanno coinvolto giovanissimi. Il confronto riguarda soprattutto l’efficacia degli strumenti oggi disponibili e, sul piano politico, anche l’eventuale irrigidimento delle norme. Per gli infraquattordicenni, tuttavia, resta fermo il principio della non imputabilità previsto dal codice penale.