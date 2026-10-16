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Sanremo Marathon 2027, per la decima edizione un percorso rinnovato
I podisti impegnati nella maratona si dirigeranno subito verso levante attraversando Sanremo e Arma di Taggia, prima di transitare lungo il nuovo ponte alla foce del torrente Argentina
Sanremo. La Sanremo Marathon festeggia la sua decima edizione con un percorso rinnovato e diverse novità in vista dell’appuntamento fissato per domenica 6 dicembre 2026. Il Comitato Organizzatore ha ridefinito i tracciati della manifestazione podistica che vedrà ancora una volta protagonista la pista ciclabile del ponente ligure, confermando il campo di atletica di Pian di Poma a Sanremo sia come sede di partenza che di arrivo.
I podisti impegnati nella maratona si dirigeranno subito verso levante attraversando Sanremo e Arma di Taggia, prima di transitare lungo il nuovo ponte alla foce del torrente Argentina. Oltrepassati i comuni di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, gli atleti raggiungerne la boa d’inversione al confine con San Lorenzo al Mare. Una delle principali novità di questa edizione riguarda proprio il transito all’andata nei comuni di Riva Ligure e Santo Stefano, che avverrà direttamente sul lungomare a ridosso delle spiagge. Il percorso di rientro verso ponente condurrà i partecipanti fino ad Ospedaletti lungo la pista ciclopedonale del litorale, prima del ritorno a Sanremo per il traguardo finale.
Il programma della giornata prevede anche la mezza maratona, con il primo giro di boa posizionato all’altezza dell’ex stazione ferroviaria di Arma di Taggia, e la gara da 10 chilometri, che vedrà un’inversione all’ex stazione di Sanremo per poi proseguire verso Ospedaletti e fare rientro a Pian di Poma. Completano il quadro la Family Run da 3 chilometri sulla pista ciclopedonale e la Ospedaletti Run da 5 chilometri in calendario sabato 5 dicembre.
Nel frattempo è stato avviato il Social Reality dell’evento con tre atleti selezionati: Massimo Aurelio La Grasta per la maratona, Michela Tallone per la mezza maratona e Silvia Annuzzi per la 10 chilometri. Il loro percorso di preparazione sarà documentato sui canali social della Sanremo Marathon, sotto la guida dell’allenatore Roberto Giacopelli e della nutrizionista Chiara Roncallo del team Nutrimedisport diretto da Stefano Beschi. Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale della manifestazione.