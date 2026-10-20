Sanremo, Lombardi all’incontro “Prevenire è prendersi cura di sé”

Sanremo. L’assessore regionale Luca Lombardi ha partecipato questo pomeriggio, alla Residenza Julia di Sanremo, all’incontro «Prevenire è prendersi cura di sé», organizzato in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno da FIDAPA BPW Italy – Sezione di Sanremo, Rotary Club Sanremo Hanbury ed Emeis – Residenza Julia.

L’appuntamento, aperto al pubblico, ha riunito professionisti di diversi ambiti della medicina e della salute per approfondire i temi della diagnosi precoce, dei controlli periodici, dei corretti stili di vita e della diffusione di una cultura della prevenzione.

«Il titolo scelto per questo incontro racchiude un messaggio molto semplice ma importante: prevenire significa prima di tutto prendersi cura di sé – ha dichiarato Lombardi –. Informazione e consapevolezza sono strumenti fondamentali per aiutare le persone a prestare maggiore attenzione alla propria salute e a comprendere il valore dei controlli e della diagnosi precoce. Quando parliamo di longevità dobbiamo pensare non soltanto a vivere più a lungo, ma a vivere meglio e in salute: la prevenzione, insieme a corretti stili di vita e maggiore consapevolezza, è una parte fondamentale di questo percorso».