Sanremo, l’Emporio Solidale raccogli 883 chili di alimenti con l’iniziativa “Dona la spesa”

Proposta in primavera e in autunno a tutti i clienti dei punti vendita di Coop Liguria, è giunta al suo undicesimo anno

Sanremo. Con un totale di 883 chili di alimentari raccolti durante la giornata di sabato 17 ottobre l’iniziativa “Dona la spesa” presso la Coop di via Matuzia 113 ha registrato un ottimo risultato: notevole quindi la generosità dimostrata dai clienti del supermercato nonostante il continuo aumento dei prezzi e la situazione economico-sociale sempre più critica come dimostrano le proteste di piazza dilaganti in tutta Europa.

L’Emporio Solidale, gestito dall’Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo in collaborazione e con il supporto del Comune di Sanremo, ha raccolto nella mattinata circa 450 kg. destinati al proprio punto di distribuzione di via Marsaglia 70; hanno collaborato all’iniziativa volontari e dipendenti dell’Emporio stesso. Nel pomeriggio si sono alternate altre organizzazioni benefiche locali, attivamente supportate dai soci della Sezione Coop.

Durante la mattinata il vicesindaco Fellegara è passato a dimostrare il proprio sostegno e la vicinanza dell’Amministrazione comunale a volontari e operatori. L’iniziativa “Dona la spesa”, proposta in primavera e in autunno a tutti i clienti dei punti vendita di Coop Liguria, è giunta al suo undicesimo anno. L’obiettivo, sempre più attuale e pressante, è quello di aiutare nelle necessità della vita quotidiana le numerose famiglie che si trovano in un momento di bisogno.