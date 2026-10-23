Sanremo, lavori alla rete fognaria: annullato il Cimento Invernale

Sanremo. Il tradizionale Cimento Invernale del 1° gennaio 2027 non si svolgerà . L’assessorato al turismo del Comune di Sanremo ha comunicato l’annullamento dell’amato appuntamento di inizio anno a causa di interventi tecnici previsti in città.

La decisione è stata motivata dai lavori di manutenzione e potenziamento della rete fognaria programmati per la stagione invernale da parte di Rivieracqua. La presenza dei cantieri e delle opere in corso non consente infatti di garantire le condizioni necessarie allo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza.