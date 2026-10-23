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Sanremo, lavori alla rete fognaria: annullato il Cimento Invernale

23 ottobre 2026 | 15:07
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di Luca Simoncelli

Luca Simoncelli

Sanremo, lavori alla rete fognaria: annullato il Cimento Invernale

La data prevista era il primo gennaio 2027

Sanremo. Il tradizionale Cimento Invernale del 1° gennaio 2027 non si svolgerà. L’assessorato al turismo del Comune di Sanremo ha comunicato l’annullamento dell’amato appuntamento di inizio anno a causa di interventi tecnici previsti in città.

La decisione è stata motivata dai lavori di manutenzione e potenziamento della rete fognaria programmati per la stagione invernale da parte di Rivieracqua. La presenza dei cantieri e delle opere in corso non consente infatti di garantire le condizioni necessarie allo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza.

Ringraziando i tanti appassionati per la comprensione, l’assessorato al turismo ha dato appuntamento a tutti per la successiva edizione del 2028.