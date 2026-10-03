Sanremo, l’assessore regionale Scajola all’inaugurazione della terza edizione di DeVinum

«DeVinum è un appuntamento che valorizza il vino e, allo stesso tempo, contribuisce a promuovere Sanremo e l’intero territorio – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Eventi come questo sono importanti perché riescono a unire enogastronomia, cultura e intrattenimento, creando occasioni di incontro e contribuendo a far conoscere le nostre eccellenze a cittadini e visitatori. Villa Ormond offre una cornice particolarmente suggestiva e sono certo che anche questa terza edizione saprà coinvolgere e appassionare il pubblico. Ringrazio Jared Maceri e Alessandro Salerno, organizzatori di deVinum, CNA e tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questo importante appuntamento».