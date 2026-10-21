Sanremo investe 275 mila euro per le luminarie natalizie tra centro, periferie e frazioni

Oltre 4 mila punti luce per Natale e la settimana del Festival 2027 con installazioni scenografiche in piazze e vie cittadine. Previsto risparmio energetico superiore al 75% grazie alla tecnologia Led

Sanremo. Un piano integrato da 275 mila euro coprirà oltre 5 km di percorso luminoso con più di 4.000 punti luce unendo il centro cittadino, le periferie e le frazioni nel segno dell’eleganza: è quanto approvato dalla Giunta comunale riguardo al servizio di fornitura delle luminarie.

Il servizio interesserà due momenti chiave della stagione invernale: il periodo natalizio, con accensioni previste a partire dal 5 dicembre, e la settimana del Festival della Canzone Italiana, dal 16 al 20 febbraio 2027. Il percorso di luce si svilupperà tra centro, vie commerciali e frazioni ed è stato studiato per integrarsi con l’architettura e il patrimonio verde della città: ad esempio, in via Matteotti, via Mameli, via Palazzo e via Roma verranno realizzati eleganti tetti di luci a maglia continua, con tende doppie e discese a tendina a luce calda.

Saranno illuminate anche piazze e monumenti con veri e propri “punti selfie”: spazio quindi ad installazioni 3D di grande impatto scenografico, tra cui l’albero di 12 metri in piazza Borea d’Olmo, la stella cometa alta 4 metri in piazza Colombo e la stella a 7 punte in piazza Eroi Sanremesi. Le alberature e le palme di corso Imperatrice, corso Mombello, la fontana dello Zampillo e via Nino Bixio saranno impreziosite da ricchi addobbi luminosi.

L’atmosfera festiva raggiungerà anche i quartieri periferici, le frazioni e le località collinari tra cui Coldirodi, Poggio, Bussana, San Romolo, Verezzo, San Bartolomeo, dove saranno posizionate eleganti installazioni diffuse.

«Con l’approvazione di questo progetto – dichiara l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni – confermiamo la volontà di investire nella qualità dell’accoglienza e nella valorizzazione dell’intero tessuto cittadino, dal centro alle frazioni collinari. Abbiamo voluto un allestimento scenografico ed elegante, capace di unire la magia delle festività natalizie alle grandi emozioni della settimana del Festival, puntando al contempo su tecnologie LED innovative che garantiscono un abbattimento dei consumi energetici superiore al 75%, nel pieno rispetto della sostenibilità e della sicurezza».