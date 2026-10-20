Sanremo International Guitar Festival, XII edizione dal 10 al 14 novembre 2026
Sanremo International Guitar Festival: dal 10 al 14 novembre 2026 concerti, concorso e masterclass al Casinò di Sanremo.
Sanremo ospiterà dal 10 al 14 novembre 2026 la XII edizione del Sanremo International Guitar Festival & Competition, appuntamento dedicato alla chitarra classica in programma al Teatro dell’Opera del Casinò.
La manifestazione, diretta dal maestro Diego Campagna, si svilupperà nell’arco di cinque giornate e riunirà concertisti, giovani talenti e appassionati provenienti da diversi Paesi. Il festival si terrà nella sede di Corso degli Inglesi 18. L’iniziativa propone un programma internazionale incentrato sul repertorio e sulla formazione legati alla chitarra classica.
Nel corso degli anni, il Sanremo International Guitar Festival ha associato il proprio nome a interpreti quali Eliot Fisk, Oscar Ghiglia, Al Di Meola, Aniello Desiderio, Zoran Dukić e Andrew York. Il calendario della XII edizione comprende concerti affidati a chitarristi di fama internazionale, il concorso internazionale di chitarra e una serie di masterclass con docenti e maestri dello strumento.
Il festival si presenta quindi come un’occasione di incontro tra attività concertistica, competizione e approfondimento didattico, con Sanremo al centro dell’evento per cinque giorni.