Sanremo International Guitar Festival, XII edizione dal 10 al 14 novembre 2026

La manifestazione, diretta dal maestro Diego Campagna , si svilupperà nell’arco di cinque giornate e riunirà concertisti, giovani talenti e appassionati provenienti da diversi Paesi. Il festival si terrà nella sede di Corso degli Inglesi 18 . L’iniziativa propone un programma internazionale incentrato sul repertorio e sulla formazione legati alla chitarra classica .

Nel corso degli anni, il Sanremo International Guitar Festival ha associato il proprio nome a interpreti quali Eliot Fisk, Oscar Ghiglia, Al Di Meola, Aniello Desiderio, Zoran Dukić e Andrew York. Il calendario della XII edizione comprende concerti affidati a chitarristi di fama internazionale, il concorso internazionale di chitarra e una serie di masterclass con docenti e maestri dello strumento.