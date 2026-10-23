Sanremo, inaugurata al Palafiori la quarta palestra di karate dell’ottavo dan Dario Regina

Alla cerimonia il sindaco Mager, il senatore Berrino, l’assessore Sindoni e la consigliera Balestra. La nuova sede della Fudoshin si aggiunge a quelle di Imperia, Diano Marina e Riva Ligure

Sanremo. Una nuova casa per il karate nel cuore della Città dei fiori. È stata inaugurata questa sera, alle 18, la nuova palestra del maestro Dario Regina, uno dei nomi più conosciuti delle arti marziali nel Ponente ligure, recentemente insignito dell’ottavo dan di karate, prestigioso riconoscimento che ne certifica il lungo percorso tecnico e sportivo.

La struttura si trova al piano terra del Palafiori di corso Garibaldi, negli spazi dell’ex mercato dei fiori cittadino. Un nuovo punto di riferimento per la Fudoshin Karate Liguria, l’associazione sportiva guidata da Regina, che con l’apertura di Sanremo porta a quattro il numero delle proprie palestre, affiancando quelle già attive a Riva Ligure, Imperia e Diano Marina.

L’inaugurazione si è trasformata in un momento di festa e condivisione, alla presenza di numerosi allievi, famiglie, appassionati e rappresentanti delle istituzioni. Una partecipazione che ha testimoniato il legame costruito dal maestro con il territorio in oltre cinquant’anni di attività nelle arti marziali.

Tra i presenti il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, che nel suo saluto ha ricordato il rapporto personale di lunga data con il maestro: «Con Dario ci conosciamo da quarant’anni». Il primo cittadino ha espresso soddisfazione per l’apertura della nuova struttura, sottolineando il piacere di vedere rappresentate generazioni diverse e, soprattutto, tanti giovani impegnati nella pratica sportiva.

Un concetto ripreso dal senatore Gianni Berrino, che ha voluto rivolgere innanzitutto un ringraziamento ai genitori dei ragazzi presenti. Nel suo intervento ha evidenziato il valore educativo del karate, una disciplina che, prima ancora di formare degli sportivi, contribuisce a far crescere donne e uomini consapevoli. Il rispetto delle regole, la disciplina e la capacità di affrontare i sacrifici necessari per raggiungere un obiettivo sono, secondo Berrino, insegnamenti destinati ad accompagnare i praticanti anche nella vita quotidiana.

Presente anche il capitano dei carabinieri di Sanremo, Pierluigi Manenti, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa: «Sono contentissimo di essere stato invitato a questa occasione. Lo sport è una scuola di vita, insegna il sacrificio, la disciplina e la capacità di vivere insieme. Sono valori che, come concittadini, dobbiamo coltivare».

Particolarmente significativo anche l’intervento della consigliera comunale Elisa Balestra, personalmente vicina alla realtà sportiva di Regina, tra i cui allievi figura anche il fratello. La consigliera ha richiamato l’attenzione sull’importanza dello sport come alternativa all’isolamento digitale, soprattutto per le nuove generazioni. La pratica sportiva, ha osservato, rappresenta uno degli strumenti migliori per favorire la socializzazione, educare al rispetto reciproco e offrire ai ragazzi occasioni concrete di crescita.

Balestra ha inoltre rivolto un ringraziamento al Gruppo Marzocco, che ha sostenuto l’avvio dell’attività attraverso una donazione destinata alla palestra, contribuendo all’acquisto del tatami, la superficie tecnica sulla quale si svolgono gli allenamenti. Un intervento determinante per l’allestimento dei nuovi spazi e per consentire alla scuola di iniziare l’attività.