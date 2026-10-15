Sanremo, in programma l’aumento di capitale per Amaie Energia
250mila euro entro il 2026
Sanremo. Approda in commissione consiliare la pratica relativa all’aumento di capitale della società municipalizzata Amaie Energia. La misura si rende necessaria a causa di una temporanea carenza di liquidità spiccia, scaturita dai rilevanti investimenti sostenuti dalla partecipata nell’ultimo periodo.
La manovra finanziaria prevede un’iniezione di risorse pari a 250 mila euro, da completarsi entro la data del 31 dicembre 2026. Al termine dell’illustrazione e del dibattito, il provvedimento è stato posto ai voti della commissione, superando il primo passaggio istituzionale. Il prossimo step decisivo consisterà ora nel vaglio e nella votazione da parte del consiglio comunale per l’approvazione definitiva.
La seduta della commissione ha visto la partecipazione del sindaco Alessandro Mager e dei consiglieri Bellini, Badino, Rossano, Consiglio, Cassini, Faraldi, Marenco, Negri e Di Meco.