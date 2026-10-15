Sanremo, in programma l’aumento di capitale per Amaie Energia

La manovra finanziaria prevede un’iniezione di risorse pari a 250 mila euro, da completarsi entro la data del 31 dicembre 2026. Al termine dell’illustrazione e del dibattito, il provvedimento è stato posto ai voti della commissione, superando il primo passaggio istituzionale. Il prossimo step decisivo consisterà ora nel vaglio e nella votazione da parte del consiglio comunale per l’approvazione definitiva.