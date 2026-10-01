Sanremo, in piazza Cassini l’inaugurazione del “Tavolo del Mediterraneo” e la presentazione di “Trans-locare”

Sanremo. Un doppio appuntamento culturale all’insegna dell’arte, della letteratura e della musica animerà il pomeriggio di domani nella città dei fiori. Venerdì 2 ottobre, alle ore 18, lo spazio di piazza Cassini 10/11 ospiterà un’iniziativa promossa dall’assessorato alla cultura guidato da Enza Dedali, incentrata sui temi del cambiamento, della memoria e della ricerca di un nuovo modo di abitare i luoghi e le relazioni.

Ad aprire l’incontro sarà la presentazione del “Tavolo del Mediterraneo”, celebre opera del maestro Michelangelo Pistoletto. L’installazione è composta da un grande tavolo con piano specchiante sagomato a forma di bacino del Mar Mediterraneo, attorno al quale sono disposte le sedute dei 22 Paesi che vi si affacciano. Ognuna delle sedie differisce per forma, materiali, storia e provenienza, creando un forte simbolo di integrazione in cui ogni cultura mantiene la propria identità all’interno di uno spazio comune.

A seguire si terrà la presentazione del libro “Trans-locare” della scrittrice Raffaella Grasso (Bonaccorso Editore), opera accompagnata dalla prefazione del sindaco di Sanremo, Alessandro Mager. Il volume narra il trasloco non come semplice spostamento materiale, ma come profonda esperienza dell’anima, nata dalla scelta dell’autrice di lasciare Roma dopo cinquant’anni per stabilirsi a Sanremo. Come sottolineato dal sindaco Mager nella prefazione, il racconto instaura una “comunicazione autentica con la città e i suoi abitanti”, offrendo un viaggio introspettivo in cui si intrecciano passato, presente e futuro.