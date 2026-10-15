Sanremo, in commissione il nuovo statuto della Fondazione Universitaria

Sanremo. Si è svolta a Palazzo Bellevue la commissione consiliare focalizzata sul futuro assetto della Fondazione per la Promozione dell’Università nel Ponente Ligure. Ai lavori hanno partecipato il sindaco Alessandro Mager e i consiglieri Marenco, Cassini, Badino, Rosano, Consiglio, Faraldi e Bellini.