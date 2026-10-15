Sanremo, in commissione il nuovo statuto della Fondazione Universitaria
Consiglio di gestione a 5 membri e l’ipotesi di una nuova sede
Sanremo. Si è svolta a Palazzo Bellevue la commissione consiliare focalizzata sul futuro assetto della Fondazione per la Promozione dell’Università nel Ponente Ligure. Ai lavori hanno partecipato il sindaco Alessandro Mager e i consiglieri Marenco, Cassini, Badino, Rosano, Consiglio, Faraldi e Bellini.
Al centro della seduta la proposta avanzata dalla Provincia di adeguare lo statuto dell’ente accademico attraverso una serie di modifiche organizzative. Tra i cambiamenti principali spicca l’eliminazione del consiglio di indirizzo, a fronte di una riorganizzazione del consiglio di gestione, che vedrà salire i propri componenti da tre a cinque. L’assemblea dei fondatori tornerà invece a riunirsi con cadenza annuale.
In base al nuovo schema statutario, i cinque membri del consiglio di gestione verranno scelti dall’assemblea dei fondatori e tra di essi dovrà essere nominato il presidente. Contestualmente, i soci in possesso di almeno il 5 per cento delle quote di gestione — condizione che riguarda direttamente il Comune di Sanremo, il quale versa annualmente alla Fondazione una quota di 250.000 euro — avranno il diritto di designare un componente all’interno dell’organo di gestione.
Il pacchetto di modifiche dovrà ora affrontare il passaggio in consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Tra gli argomenti al vaglio della commissione è emersa inoltre la valutazione circa l’apertura di un’ulteriore sede universitaria sul territorio di Sanremo per rafforzare la presenza degli atenei in città.