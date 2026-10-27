Sanremo, il progetto “Città Spugna” approda in consiglio comunale: la proposta di Patrizia Badino
Pavimentazioni drenanti, aree verdi e sistemi di raccolta dell’acqua piovana nell’ordine del giorno presentato dalla capogruppo di Forza Italia per ridurre il rischio di allagamenti
Sanremo. Trasformare gradualmente Sanremo in una “Città Spugna“, capace di assorbire e trattenere l’acqua piovana anziché disperderla attraverso le reti di smaltimento. È l’obiettivo dell’ordine del giorno presentato dalla consigliera comunale e capogruppo di Forza Italia Patrizia Badino, che sarà discusso giovedì in consiglio comunale. La proposta, elaborata dal gruppo cittadino del partito, punta a introdurre nuovi criteri nella progettazione delle opere pubbliche e negli interventi di riqualificazione urbana, per ridurre il rischio di allagamenti e migliorare la gestione delle precipitazioni intense.
Il modello della “Città Spugna” prevede l’utilizzo di pavimentazioni drenanti, aiuole filtranti, alberature, coperture verdi e sistemi di raccolta delle acque meteoriche. Soluzioni che consentono al terreno di assorbire parte della pioggia, limitando il deflusso superficiale e contribuendo anche a contrastare le isole di calore nei centri abitati.
L’ordine del giorno non introduce obblighi immediati né prevede lavori specifici, ma invita l’amministrazione a valutare l’applicazione di questi accorgimenti nei futuri cantieri, compatibilmente con le caratteristiche delle diverse zone cittadine.
Tra gli impegni richiesti figurano l’elaborazione di una strategia comunale dedicata, la mappatura delle aree maggiormente esposte agli allagamenti e la predisposizione di linee guida tecniche da utilizzare nella programmazione degli interventi. Il documento sollecita anche la ricerca di finanziamenti regionali, nazionali ed europei per sostenere eventuali progetti.
L’iniziativa nasce dalla necessità, evidenziata da Forza Italia, di adeguare progressivamente le infrastrutture urbane agli effetti dei cambiamenti climatici, attraverso una maggiore permeabilità dei suoli e il recupero delle risorse idriche.
Sarà ora il consiglio comunale a esaminare la proposta di indirizzo, che punta a inserire questi criteri nella pianificazione delle future opere pubbliche senza imporre modifiche immediate agli interventi già programmati.