Sanremo, il progetto “Città Spugna” approda in consiglio comunale: la proposta di Patrizia Badino

Sanremo. Trasformare gradualmente Sanremo in una “Città Spugna“, capace di assorbire e trattenere l’acqua piovana anziché disperderla attraverso le reti di smaltimento. È l’obiettivo dell’ordine del giorno presentato dalla consigliera comunale e capogruppo di Forza Italia Patrizia Badino, che sarà discusso giovedì in consiglio comunale. La proposta, elaborata dal gruppo cittadino del partito, punta a introdurre nuovi criteri nella progettazione delle opere pubbliche e negli interventi di riqualificazione urbana, per ridurre il rischio di allagamenti e migliorare la gestione delle precipitazioni intense.