Sanremo, il motociclista ferito in corso Matuzia: «Grazie a tutti coloro che sono intervenuti in mio aiuto»

Un messaggio semplice, ma sentito, per ricordare la solidarietà ricevuta nei momenti concitati successivi all’incidente e ringraziare sia i professionisti del soccorso sia le persone che, trovandosi sul posto, non hanno esitato a fermarsi e prestare assistenza

Sanremo. Un ringraziamento a chi si è fermato per prestargli aiuto, prima ancora dell’arrivo dei soccorsi, e a tutti gli operatori intervenuti. È quello che il motociclista coinvolto nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio in corso Matuzia, a Sanremo, ha voluto rivolgere a quanti gli sono stati accanto nei momenti successivi all’incidente.

L’uomo, che stava parcheggiando la propria moto quando è stato urtato da un’auto, era rimasto ferito nell’impatto. Il cavalletto della motocicletta gli aveva provocato una profonda ferita alla gamba, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori e il successivo trasporto in ospedale.

«Buongiorno, sono il motociclista coinvolto nell’incidente suindicato – scrive D.M. – vorrei ringraziare tutti coloro che sono intervenuti in mio aiuto, soccorritori ufficiali e passanti, intervenuti subito in mio aiuto in attesa dei soccorsi».