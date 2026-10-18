Sanremo, Giandomenico Mesto e Davide Bellini al Casinò Culturae Festival con «I calciatori non piangono»

Sanremo. Giandomenico Mesto e Davide Bellini saranno protagonisti del Casinò Culturae Festival lunedì 19 ottobre alle 11, con la presentazione del libro «I calciatori non piangono. Una storia di vita», pubblicato da Ultra. L’ingresso è libero.

Oltre trecento presenze in serie A, una medaglia di bronzo olimpica e un titolo europeo Under 21. La carriera di Giandomenico Mesto è segnata anche da un episodio che, nel pomeriggio di primavera del 2012, lo costrinse a vivere una delle umiliazioni più dure per uno sportivo: essere obbligato a togliersi la maglia della propria squadra.

È uno dei momenti attorno ai quali ruota il volume, che supera i confini della semplice biografia per trasformarsi in un dialogo intimo tra un ex calciatore e uno psicologo. Uno scambio di prospettive che permette di raccontare non soltanto una storia di successo, ma anche la normalità di una professione vissuta sotto gli occhi di tutti, spesso senza essere davvero compresa.