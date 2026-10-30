Sanremo, gazebo di Fratelli d’Italia per la raccolta firme contro il velo integrale nei luoghi pubblici

Sanremo. Fratelli d’Italia scende in piazza per raccogliere firme a sostegno della proposta di legge contro il separatismo islamico e promuovere la campagna di tesseramento 2026. L’appuntamento è per sabato 31 ottobre, dalle 15.30 alle 19, in via Escoffier 1, nei pressi della statua di Mike Bongiorno.

Al centro dell’iniziativa, organizzata dal circolo cittadino, il progetto normativo che prevede il divieto di indossare il velo integrale, come burqa e niqab, nei luoghi pubblici. Una misura che il partito presenta come strumento per garantire la sicurezza, la riconoscibilità delle persone e la tutela della libertà delle donne.

«L’integrazione si costruisce sul rispetto delle nostre leggi e dei principi costituzionali. La dignità delle donne, la loro libertà e la sicurezza dei cittadini sono valori irrinunciabili», dichiara Antonino Consiglio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Sanremo. «Contrastare il separatismo significa impedire che si affermino modelli di società nei quali i diritti fondamentali cedano il passo a imposizioni e discriminazioni».