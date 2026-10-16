Sanremo e Monaco sempre più vicini, primo vertice con Ezio Greggio per il “Montecarlo Film Festival”

Sanremo. Un filo rosso continua a unire a doppio filo la Città dei fiori e il Principato di Monaco. Questa mattina, infatti, si è compiuto un nuovo, significativo passo in avanti lungo questo asse transfrontaliero che profuma di cinema, glamour, e promozione turistica internazionale.

Un primo incontro preliminare ha visto seduti allo stesso tavolo l’assessore al Turismo del Comune Alessandro Sindoni, il Ceo di E20 Sanremo, nonché sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, e il celebre conduttore e regista Ezio Greggio. Sul piatto, un obiettivo preciso e ambizioso: gettare le basi per rinnovare e consolidare, per il secondo anno consecutivo, il gemellaggio strategico con il “Montecarlo Film Festival de la Comédie.”

Un’intesa che affonda le sue radici nei successi della passata edizione. Lo scorso anno, infatti, il teatro del Casinò di Sanremo ha fatto da cornice a un’esclusiva serata evento del celebre festival monegasco, ideato e condotto proprio da Greggio. A stretto giro, nel corso del gran gala finale tenutosi nella prestigiosa cornice del Grimaldi Forum di Monaco, una delegazione matuziana di primo piano – composta dal sindaco Alessandro Mager, dall’assessore Alessandro Sindoni e dal presidente del Casinò Giuseppe Di Meco – era stata accolta come ospite d’onore.

In un teatro gremito, la presenza di Sanremo sul palco monegasco ha rappresentato una vetrina promozionale di altissimo profilo, oltre a segnare un nuovo capitolo nel rapporto di amicizia con la vicina Costa Azzurra.

Un legame, quello tra la città ligure, il Principato, e la famiglia Grimaldi, che appare oggi più solido che mai. Un’amicizia rinsaldata anche da una serie di recenti iniziative culmine della stagione culturale sanremese: dalle raffinate mostre espositive allestite al Casinò e dedicate alle icone di Grace Kelly e del Principe Ranieri III, fino alla serata charity “Cena a Palazzo”, promossa e offerta dalla Casa da gioco in sinergia con il Comune lo scorso giugno. Senza dimenticare, inoltre, le storiche e frequenti visite del Principe Alberto II, da sempre legato da un profondo affetto per Sanremo e per tutto il territorio del Ponente.