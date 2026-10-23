Sanremo e Imperia, allarme sui social per possibili disordini. Paura anche tra i commercianti

Sanremo. Non soltanto le famiglie, preoccupate per la sicurezza dei figli, ma anche i commercianti. Il tam tam sui social per possibili manifestazioni e disordini annunciati a Sanremo e Imperia tra sabato 24 e lunedì 26 ottobre sta alimentando timori anche tra gli esercenti della Città dei Fiori, che temono possibili rappresaglie e danneggiamenti alle proprie attività.

I messaggi di allerta, rilanciati su gruppi Telegram, WhatsApp e pagine Instagram, prospettano scenari di tensione legati alle proteste contro il caro vita, come quelle iniziati il 17 ottobre scorso a Milano e Torino. Comunicazioni non verificate che, nelle ultime ore, stanno contribuendo a diffondere un clima di preoccupazione nel Ponente ligure.

A spaventare i commercianti è soprattutto il rischio che possano ripetersi episodi già registrati in altre grandi città italiane, dove le proteste sono state accompagnate da momenti di tensione e violenza. In alcune località, infatti, sono stati infranti i vetri delle vetrine e saccheggiati negozi, alimentando il timore che anche le attività commerciali del Ponente possano finire nel mirino.

Alla paura per l’eventuale arrivo di manifestanti provenienti da altre zone d’Italia si aggiunge quella legata alla possibile presenza di gruppi francesi. A preoccupare sono le notizie dei disordini che nei giorni scorsi hanno interessato Nizza, dove si sono verificati episodi di violenza. Il timore, tra gli esercenti, è che eventuali tensioni possano oltrepassare il confine e avere ripercussioni anche sul territorio ligure. Al momento, tuttavia, le segnalazioni diffuse online non costituiscono una conferma dell’effettiva organizzazione di azioni violente a Sanremo o Imperia.

La preoccupazione coinvolge anche le famiglie. Alcuni genitori temono di far uscire i figli nel fine settimana, mentre in una delle comunicazioni circolate in rete si arriva a invitare le persone a restare a casa, prospettando possibili scenari di violenza e aggressioni.

Parallelamente, tra gli studenti si stanno diffondendo appelli a scendere in piazza contro il caro vita e l’aumento dei costi dell’istruzione. A Imperia, un gruppo di ragazzi ha annunciato un presidio per lunedì 26 ottobre, alle 7.30, davanti alla succursale del liceo artistico, per rivendicare una scuola più accessibile.

Le segnalazioni e i contenuti che circolano sui gruppi di messaggistica sono sotto l’attenzione delle forze dell’ordine, in particolare della Digos, impegnata nel monitoraggio delle comunicazioni online per verificarne la fondatezza e valutare eventuali profili di rischio per l’ordine pubblico.

Resta da chiarire quanto vi sia di concreto negli allarmi rilanciati in rete. Intanto, però, tra famiglie ed esercenti cresce l’apprensione, in attesa di riscontri ufficiali sulle iniziative annunciate e sulle eventuali misure di sicurezza che potranno essere adottate.