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Sanremo, DEA avvia le trattative per acquisire la rete di distribuzione elettrica da e-distribuzione
Il ramo d’azienda oggetto delle trattative comprende circa 20.000 PoD (punti di prelievo)
Sanremo. DEA S.p.A., società concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica quotata su Euronext Growth Milan, ha avviato i tavoli tecnici per la negoziazione dell’acquisizione del ramo d’azienda di e-distribuzione S.p.A. (Gruppo ENEL) nel Comune di Sanremo. L’iniziativa si inserisce nel quadro del processo di razionalizzazione previsto dal Decreto Bersani per superare la compresenza di più distributori nello stesso ambito comunale.
Il ramo d’azienda oggetto delle trattative comprende circa 20.000 PoD (punti di prelievo). L’eventuale perfezionamento dell’operazione consentirebbe a DEA di incrementare il proprio perimetro operativo di circa il 20 per cento, consolidando il percorso di crescita per linee esterne avviato con la quotazione in Borsa.
L’amministratore delegato di DEA S.p.A., Antonio Osimani, ha evidenziato come l’avvio della potenziale operazione rappresenti un passo strategico per rafforzare la presenza della società in Liguria e consolidarne il posizionamento tra i distributori leader in Italia.
L’apertura dei tavoli tecnici avvia la fase negoziale per l’approfondimento degli aspetti contrattuali, economici, tecnici e operativi connessi al trasferimento. Il closing dell’operazione è stimato entro il mese di dicembre 2027, subordinatamente alla firma degli accordi definitivi e all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie.