Sanremo, DEA avvia le trattative per acquisire la rete di distribuzione elettrica da e-distribuzione

Sanremo. DEA S.p.A., società concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica quotata su Euronext Growth Milan, ha avviato i tavoli tecnici per la negoziazione dell’acquisizione del ramo d’azienda di e-distribuzione S.p.A. (Gruppo ENEL) nel Comune di Sanremo. L’iniziativa si inserisce nel quadro del processo di razionalizzazione previsto dal Decreto Bersani per superare la compresenza di più distributori nello stesso ambito comunale.

L’amministratore delegato di DEA S.p.A., Antonio Osimani, ha evidenziato come l’avvio della potenziale operazione rappresenti un passo strategico per rafforzare la presenza della società in Liguria e consolidarne il posizionamento tra i distributori leader in Italia.

L’apertura dei tavoli tecnici avvia la fase negoziale per l’approfondimento degli aspetti contrattuali, economici, tecnici e operativi connessi al trasferimento. Il closing dell’operazione è stimato entro il mese di dicembre 2027, subordinatamente alla firma degli accordi definitivi e all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie.