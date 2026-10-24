Sanremo, controlli rafforzati in centro dopo l’allarme sui social

Le manifestazioni annunciate sui canali social non si sono verificate e la situazione in città è rimasta tranquilla

Sanremo. Controlli rafforzati nel centro cittadino di Sanremo dopo il tam tam sui social network che, nelle ultime ore, ha alimentato i timori per una possibile manifestazione, sulla scia delle proteste che nei giorni scorsi hanno provocato devastazioni in città come Milano, Torino e Bologna.

Fortunatamente, le manifestazioni annunciate sui canali social non si sono verificate e la situazione in città è rimasta tranquilla. Per prevenire eventuali disordini e garantire la sicurezza, era stato comunque predisposto un servizio di pattugliamento a piedi nelle vie del centro, con il coinvolgimento di personale del Reparto prevenzione crimine e di agenti della polizia locale, impegnati a presidiare le aree più frequentate.

Particolare attenzione è stata riservata a via Matteotti, cuore dello shopping cittadino, nel tratto che da piazza Colombo conduce fino al Casinò, per assicurare una presenza visibile delle forze dell’ordine e monitorare la situazione.