Logo
controlli
via matteotti
Sanremo

il dispositivo di sicurezza

|
Altre News
/
Sanremo
/
Sanremo e dintorni
/

Sanremo, controlli rafforzati in centro dopo l’allarme sui social

24 ottobre 2026 | 17:07
Share0
di Alice Spagnolo

Alice Spagnolo

Sanremo, controlli rafforzati in centro dopo l’allarme sui social

Le manifestazioni annunciate sui canali social non si sono verificate e la situazione in città è rimasta tranquilla

Sanremo. Controlli rafforzati nel centro cittadino di Sanremo dopo il tam tam sui social network che, nelle ultime ore, ha alimentato i timori per una possibile manifestazione, sulla scia delle proteste che nei giorni scorsi hanno provocato devastazioni in città come Milano, Torino e Bologna.

Fortunatamente, le manifestazioni annunciate sui canali social non si sono verificate e la situazione in città è rimasta tranquilla. Per prevenire eventuali disordini e garantire la sicurezza, era stato comunque predisposto un servizio di pattugliamento a piedi nelle vie del centro, con il coinvolgimento di personale del Reparto prevenzione crimine e di agenti della polizia locale, impegnati a presidiare le aree più frequentate.

Particolare attenzione è stata riservata a via Matteotti, cuore dello shopping cittadino, nel tratto che da piazza Colombo conduce fino al Casinò, per assicurare una presenza visibile delle forze dell’ordine e monitorare la situazione.

Il dispositivo di sicurezza si inserisce nel clima di preoccupazione seguito alla circolazione di messaggi e segnalazioni online relativi a possibili iniziative di protesta a Sanremo e Imperia, che nei giorni scorsi avevano suscitato apprensione anche tra le famiglie e gli operatori commerciali del Ponente ligure.

Leggi Anche
Sanremo e Imperia, allarme sui social per possibili disordini. Paura anche tra i commercianti
Apprensione

Sanremo e Imperia, allarme sui social per possibili disordini. Paura anche tra i commercianti