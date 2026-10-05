Sanremo, consegnato all’Emporio Solidale il materiale scolastico dello “Zaino Sospeso”

Sanremo. È stato consegnato questa mattina, presso l’Emporio Solidale, il materiale scolastico raccolto dal Lions Sanremo Matutia nell’ambito dell’iniziativa “Zaino Sospeso”, il service di rilevanza multidistrettuale ideato per offrire un supporto concreto alle famiglie che incontrano difficoltà nell’acquisto del corredo scolastico per i propri figli.

L’iniziativa funziona grazie a delle apposite scatole posizionate all’interno delle cartolerie ed esercizi commerciali della zona che aderiscono al progetto. Acquirenti e famiglie, infatti, possono così comprare e donare anche solo un quaderno o lasciare uno zaino usato, ma in buono stato, in occasione dell’acquisto di uno nuovo.

All’evento sono intervenuti la dirigente dei Servizi sociali del Comune Simona Donati, il responsabile dell’Emporio Luca Bordonaro, e il vicesindaco Fulvio Fellegara, il quale ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa: «Ringraziamo il Lions Sanremo Matutia, i commercianti, e tutti i cittadini che hanno dimostrato ancora una volta generosità e senso di comunità. Un’iniziativa come lo “Zaino Sospeso” rappresenta un sostegno concreto per molte famiglie del territorio».

Dal canto suo, il Lions Sanremo Matutia ha espresso un sentito ringraziamento «di cuore a chi ha aderito per aver contribuito efficacemente alla realizzazione di un service che rappresenta un vero aiuto alle famiglie in difficoltà, e che dà pari dignità e diritto allo studio ai bambini.»