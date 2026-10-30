Sanremo, concluso il Pinqua: 30 milioni tra pubblico e privato per ridisegnare il centro storico

Inaugurato il programma di rigenerazione urbana: 16 milioni di fondi pubblici, 14 di investimenti privati e 22 cantieri. Bucci e Scajola: «Opera storica per Sanremo». Mager riconosce il percorso avviato dalla precedente amministrazione Biancheri

Sanremo. Ventidue cantieri, 16 milioni di euro di risorse pubbliche e altri 14 milioni di investimenti privati. Piazze, vicoli, sottoservizi, edifici storici, alloggi pubblici, spazi culturali e aree verdi. Dopo quattro anni di lavori si chiude formalmente il grande Pinqua della Pigna, probabilmente il più vasto intervento organico di rigenerazione mai realizzato nel centro storico di Sanremo.

Questo pomeriggio il progetto è stato ufficialmente inaugurato nel suo insieme dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci, dall’assessore regionale alla Rigenerazione urbana e all’Edilizia Marco Scajola e dal sindaco Alessandro Mager, con un percorso partito dai giardini Regina Elena e proseguito attraverso alcuni dei luoghi simbolo interessati dagli interventi. Presenti anche dell’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi e dell’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini.

I numeri danno la dimensione dell’operazione: 22 cantieri portati a compimento, 135 soggetti tra imprese e professionisti coinvolti e oltre cento operai impegnati, per un programma che ha cercato di intervenire contemporaneamente sulla qualità dello spazio pubblico, sull’abitare, sui servizi e sulle possibilità di rilancio economico di un quartiere che da decenni rappresenta una delle grandi contraddizioni di Sanremo.

«La Pigna di Sanremo è rigenerata», hanno rivendicato Bucci e Scajola, ricordando i 16 milioni di investimento pubblico e il lavoro svolto insieme al Comune. L’obiettivo, nelle intenzioni della Regione, era trasformare il centro storico in un riferimento non soltanto urbanistico, ma anche culturale e turistico.

Scajola, durante la conferenza stampa, ha definito quello della Pigna «il più importante intervento di riqualificazione realizzato in provincia di Imperia negli ultimi trent’anni», ricordando anche la genesi tutt’altro che scontata del finanziamento: il progetto sanremese riuscì a collocarsi tra i primi venti selezionati a livello nazionale su oltre trecento proposte presentate nell’ambito del Pinqua.

Un risultato che ha consentito di costruire un programma molto più ampio rispetto alla semplice sistemazione di qualche piazza o strada. Tra gli interventi completati figurano infatti il recupero dei giardini Regina Elena, i lavori alla chiesa di San Costanzo, le nuove pavimentazioni e i sottoservizi nei vicoli, il suggestivo passaggio Ipogeo, piazza Santa Brigida, la riqualificazione dell’ex oratorio, la cappella Bottini, l’immobile storico delle Rivolte e il restyling di Palazzo Roverizio, dove si è concluso il tour inaugurale.

A questi si aggiungono la segnaletica turistica “smart”, la riqualificazione energetica dell’istituto Colombo, il recupero delle fontane, nuovi spazi verdi e il centro per l’inclusione sociale con forme di cohousing. Uno degli effetti più concreti arriverà inoltre sul fronte abitativo. Arte Imperia si prepara ad assegnare 31 alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, ai quali se ne aggiungeranno altri sei di proprietà del Comune: 37 abitazioni che dovrebbero contribuire a riportare popolazione stabile all’interno del quartiere.

È proprio sull’abitare che Bucci ha concentrato una parte significativa del proprio intervento. Per il presidente della Regione, la rigenerazione delle città del futuro dovrà passare sempre più dal recupero del patrimonio già esistente, attraverso il principio del «costruire sul costruito», limitando nuovo consumo di territorio.

«Intervenire sull’esistente è la sfida del domani», ha spiegato Bucci, mettendo però in guardia anche da modelli di edilizia pubblica capaci di creare quartieri socialmente separati: «Stop ai ghetti. Tutte le classi sociali devono poter accedere», ha sottolineato, indicando nella compresenza di abitazioni, sport, sicurezza, sanità e servizi la condizione necessaria per aumentare la qualità della vita.

Il presidente regionale ha collegato il tema anche ai cambiamenti demografici della Liguria, sostenendo che negli ultimi tre anni la popolazione regionale abbia registrato una crescita e sottolineando il ruolo di quella che ha definito una «immigrazione positiva», richiamando la tradizione multiculturale delle città di mare. La rigenerazione, nella sua lettura, non può quindi limitarsi agli edifici: deve servire a costruire quartieri capaci di accogliere popolazioni diverse evitando la formazione di nuove marginalità.

La Liguria ha fatto della rigenerazione urbana uno dei propri assi di intervento degli ultimi anni: pochi giorni fa lo stesso Scajola indicava in circa 260 gli interventi finanziati dal 2021, per 116,5 milioni di euro, affiancando al progetto della Pigna quelli Pinqua di Begato a Genova e Marinella di Sarzana.

Per il sindaco Alessandro Mager la giornata segna invece la conclusione di un percorso che attraversa due amministrazioni comunali. «Il Pinqua è nato con l’obiettivo di rigenerare profondamente il tessuto sociale e ambientale del centro storico, anche attraverso interventi infrastrutturali molto importanti che guardano ad uno sviluppo sociale, culturale, educativo e didattico», ha ricordato il primo cittadino.

Mager ha voluto espressamente riconoscere la continuità amministrativa dell’operazione: «È un lavoro iniziato con la precedente amministrazione Biancheri e conclusosi oggi». Un passaggio non secondario per un programma concepito e finanziato durante il secondo mandato di Alberto Biancheri, quindi ereditato dalla nuova amministrazione che ne ha accompagnato la fase finale dei cantieri.

Il sindaco ha ringraziato anche Regione Liguria, gli uffici comunali e gli abitanti del quartiere, ricordando come il percorso fosse cominciato quattro anni fa proprio attraverso una prima fase di confronto con la Pigna, prima della progettazione e degli appalti.

Per Mager il risultato rappresenta anche un tassello nella costruzione di un’immagine di Sanremo meno dipendente dal suo evento più conosciuto: «Conferma che Sanremo non è solo Festival, ma può essere luogo di grande interesse culturale».

Il completamento fisico dei cantieri, tuttavia, apre adesso una partita forse ancora più difficile. Perché restaurare piazze e facciate, rifare sottoservizi e recuperare abitazioni costituisce la condizione necessaria per rilanciare la Pigna, ma non garantisce automaticamente che il quartiere torni a vivere.