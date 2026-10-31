Sanremo, conclusi i lavori di messa in sicurezza al cimitero di Valle Armea

Sanremo. Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di messa in sicurezza di un settore di loculi del cimitero di Valle Armea, interessato in precedenza da alcune interdizioni. L’intervento ha riguardato il campo 3, all’interno del nucleo storico monumentale, dove l’area è stata ora restituita alla piena fruibilità.

Parallelamente il Comune ha avviato un nuovo intervento di sfalcio nelle zone limitrofe al perimetro cimiteriale, dove era presente un eccesso di vegetazione. I lavori sono finalizzati alla pulizia dei vialetti e al miglioramento complessivo del decoro dell’area.

Le attività non riguardano soltanto Valle Armea. Ulteriori interventi manutentivi sono infatti in corso anche negli altri cimiteri comunali, con operazioni dedicate alla sicurezza e al decoro dei diversi siti.

«Desidero rivolgere un ringraziamento agli uffici tecnici del Comune per l’impegno che quotidianamente dimostrano nell’affrontare e risolvere le problematiche che si possono presentare», dichiara il vicesindaco e assessore ai Servizi cimiteriali Fulvio Fellegara.