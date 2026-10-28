“Sanremo con Gusto”, il gambero viola protagonista tra alta gastronomia e aggiornamento disciplinare De.Co

Sanremo. Tre giorni interamente dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio, con un faro puntato sul prodotto più iconico, amato, e riconosciuto a livello internazionale: il gambero viola di Sanremo. Torna l’appuntamento con “Sanremo con Gusto“, la manifestazione voluta e sostenuta dall’assessorato al Turismo guidato da Alessandro Sindoni, realizzata in collaborazione con Sanremo On, E20, associazioni di categoria, e partner privati.

Il programma dell’edizione 2026 unisce la valorizzazione della cucina di qualità alla tutela del lavoro dei pescatori e delle marinerie locali. Cuore pulsante della kermesse sarà proprio il gambero, protagonista di un percorso mirato che culminerà domenica 29 novembre in una grande festa in piazza Colombo.

La kermesse non sarà solo vetrina, ma anche momento di confronto istituzionale. Nel corso della mattinata, infatti, si terrà un incontro promosso in sinergia con Legacoop Liguria per dare l’avvio formale all’aggiornamento del disciplinare finalizzato alla definizione e alla tutela della De.Co. (denominazione comunale) del gambero viola di Sanremo.

Il momento più atteso dal pubblico si svolgerà domenica 29 novembre sul solettone di piazza Colombo, dove verrà allestita una grande tensostruttura da duecentocinquanta metri quadrati. In questo spazio prenderà vita l’evento gastronomico diviso in due turni, a partire dalle ore 12:15, per un totale massimo di quatrocento persone, che potranno degustare un raffinato menu interamente a base di gambero al prezzo popolare di 45 € a persona.

La proposta culinaria si aprirà con una tartare di gambero crudo di Sanremo servita su giardiniera di trombette e composta di limoni della Riviera, per poi proseguire con i gamberi di Sanremo al vapore accompagnati da carciofi aromatizzati alla menta. A coronare il pranzo sarà un risotto al gambero di Sanremo impreziosito da crema di prescinseua e lenticchie croccanti. Nel prezzo sono compresi anche un calice di Vermentino o bollicina e l’acqua.

Per partecipare all’evento la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata inviando una mail all’indirizzo infosanremocongusto@gmail.com oppure tramite messaggio WhatsApp al numero 3927337288. Un appuntamento imperdibile per celebrare il mare, la tradizione e il gusto autentico della Riviera ponentina.

Ad aprire la conferenza stampa di questa mattina di presentazione dell’evento, il sindaco Alessandro Mager, il quale ci ha tenuto a ribadire l’importanza di iniziative come questa non solo sotto il punto di vista turistico, bensì anche ambientale, e territoriale.

A seguire, è intervenuto l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni: «Questa conferenza si inserisce in quello che è un progetto che abbiamo lanciato circa un mese fa, ovvero “Sanremo con gusto”, per valorizzare uno dei gioielli della nostra cultura culinaria: il gambero viola. Sentendo quello che è il grido d’allarme degli operatori del settore, di un comparto che rischia di essere azzerato, e per la tutela del mare, in tale contesto abbiamo deciso di fare ciò che possiamo, ovvero, avviare la procedura di aggiornamento della tutela della De.Co. Insieme a Roberto Berio di Sanremo On, dunque, abbiamo scelto di dare importanza a questo evento non solo con finalità turistiche per cittadini e visitatori, ma anche per tutelare la filiera, e il nostro gambero».

«Oltre ad aver organizzato questa degustazione abbiamo voluto dare risalto al gambero viola di Sanremo, e al rilancio della procedura De.Co. a esso correlato.», ha proseguito il presidente di Sanremo On Roberto Berio, «Abbiamo collegato questa importante iniziativa a una grande festa popolare per tutti. Durante il pranzo, tutti i piatti saranno serviti dai ragazzi dell’Alberghiero di Sanremo.»