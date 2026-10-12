Sanremo celebra il Santo Patrono: pubblicato il manifesto ufficiale dell’Ottobre Sanremasco 2026 e i Premi San Romolo

Gli appuntamenti musicali, teatrali, religiosi e culturali che culmineranno con la consegna dei Premi San Romolo e la proclamazione della Cittadina Benemerita

Sanremo. Entrano nel vivo le celebrazioni dedicate a San Romolo, patrono della città di Sanremo. Il Comune, in collaborazione con la Famija Sanremasca, ha diffuso il manifesto definitivo dell’Ottobre Sanremasco 2026, ricco di appuntamenti musicali, teatrali, religiosi e culturali che culmineranno con la consegna dei Premi San Romolo e la proclamazione della Cittadina Benemerita.

Il programma degli appuntamenti

Domenica 4 ottobre : Ore 11:00 – Santa Messa in onore del Santo Patrono presso la Chiesa Parrocchiale di San Romolo (la Bauma risulta al momento inagibile). Ore 17:15 – Processione della Madonna del Rosario (co-patrona per voto della città del 1731) presso la Concattedrale di San Siro.

: Lunedì 12 ottobre : Ore 18:00 – Teatro del Casinò Municipale: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo intitolato “Virtuosismo e tormento, passione e introspezione” , con il violino solista Simon Zhu e la direzione del M° Giancarlo De Lorenzo (ingresso libero). Ore 21:00 – Teatro Ariston: la Compagnia Città di Sanremo presenta la commedia “U MEIGU DI MATI” (adattamento e regia di Sergio Giovannini, versione in sanremasco di C. Busnelli e G. C. Rilla, ingresso libero).

: Martedì 13 ottobre – Festa del Santo Patrono Romolo : Ore 10:30 – Solenne Concelebrazione presieduta da S.E. Mons. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, presso la Basilica Concattedrale di San Siro. Ore 16:30 – Teatro del Casinò Municipale: presentazione dei Concorsi 2027 “Testimoni del Tempo” per racconti in prosa e poesia dialettale ligure ponentina, attribuzione dei Premi San Romolo, proclamazione della Cittadina Benemerita e intermezzi musicali dell’Orchestra Giovanile “Note Libere”.

: Sabato 17 ottobre : Ore 16:30 – Teatro della Federazione Operaia: XIII° Concerto di San Romolo e conferimento del Premio Laurano al M° Diego Campagna, a cura del Circolo Ligustico & Accademia della Pigna.

: Sabato 31 ottobre : Ore 18:15 – Basilica Concattedrale di San Siro: Santa Messa in suffragio dei defunti della Famija Sanremasca e della Città di Sanremo.

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Cittadina Benemerita e Premi San Romolo 2026Cittadina Benemerita: Elisabetta Dami

Nata a Milano nel 1958 e stabilitasi a Sanremo nel 1970, è la creatrice del famoso personaggio editoriale Geronimo Stilton, le cui storie sono state tradotte in 50 lingue con oltre 180 milioni di copie vendute nel mondo. Presidente della Fondazione Geronimo Stilton, è stata per dieci anni nel Consiglio Nazionale del WWF Italia (oggi Ambassador) ed è membro di Terre des Hommes. Già insignita del titolo di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella, si è sempre adoperata per la promozione della lettura tra i giovani, collaborando anche con il Museo Civico di Sanremo.Premio San Romolo per l’Imprenditoria: Giorgio Calvi

Nato nel 1936, diplomato ragioniere ed ex sottotenente degli Alpini, ha fondato nel 1966 la Riviera Petroli S.r.l., dando poi vita al gruppo Centro Petroli e a numerose altre realtà aziendali operanti nei settori dell’energia, dei riscaldamenti, del compostaggio e dei servizi marittimi. Negli ultimi trent’anni le sue attività hanno garantito occupazione e stabilità a oltre 100 dipendenti.Premio San Romolo per la Cultura: Stefania Sandra

Laureata in Lettere ad indirizzo artistico, dal 1990 insegna presso il Liceo G.D. Cassini di Sanremo, di cui è Vicepreside dal 2004. Dal 1992 dirige il laboratorio teatrale del liceo (firmando nel 2026 la pièce “G.D. Cassini, l’uomo delle stelle”) e collabora stabilmente con i Martedì Letterari del Casinò Municipale.Premio San Romolo per le Opere Sociali: Giorgio Contini

Nato nel 1951, ex dipendente bancario in pensione ed ex Alpino. Dal 2015 presta servizio come autista volontario per la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Sanremo, accompagnando i pazienti oncologici nei luoghi di cura: in 11 anni di attività volontaria ha percorso circa 50.000 chilometri.Premio San Romolo per lo Sport: Flavia Ciliberto