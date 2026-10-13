Sanremo celebra i suoi protagonisti, consegnati al Casinò i Premi San Romolo 2026

Sanremo l. Sanremo ha celebrato con profonda partecipazione la tradizionale cerimonia dedicata ai Premi San Romolo e alla proclamazione della Cittadina Benemerita, ospitata nella cornice del Teatro del Casinò Municipale. Un appuntamento solenne che ha reso omaggio alle personalità che, attraverso il loro valore e il loro impegno quotidiano, hanno dato lustro e prestigio alla comunità matuziana nei campi della cultura, dell’imprenditoria, del sociale e dello sport. La manifestazione è stata impreziosita dagli intermezzi musicali dell’Orchestra Giovanile “Note Libere” e dalla presentazione dei Concorsi 2027 “Testimoni del Tempo”, dedicati ai racconti in prosa e alla poesia dialettale ligure ponentina.

Il momento centrale della giornata è stato il conferimento del titolo di Cittadina Benemerita a Elisabetta Dami. Nata a Milano nel 1958 e residente a Sanremo dal 1970, la celebre autrice è la creatrice di Geronimo Stilton, straordinario fenomeno editoriale tradotto in 50 lingue con oltre 180 milioni di copie vendute nel mondo. Già Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, Presidente della Fondazione Geronimo Stilton e attiva in organizzazioni come WWF e Terre des Hommes, Elisabetta Dami è stata festeggiata per il suo instancabile impegno nella promozione della lettura tra i giovani e per le proficue collaborazioni con il Museo Civico della città.

Per la categoria Imprenditoria, il Premio San Romolo è stato consegnato a Giorgio Calvi, fondatore nel 1966 della Riviera Petroli S.r.l. e creatore del gruppo Centro Petroli. La sua lunga attività imprenditoriale nei settori dell’energia, dei riscaldamenti, del compostaggio e dei servizi marittimi ha garantito lavoro e stabilità a oltre cento dipendenti negli ultimi trent’anni.

Il riconoscimento per la Cultura è andato a Stefania Sandra, docente di Lettere e Vicepreside del Liceo G.D. Cassini. Dal 1992 guida il laboratorio teatrale dell’istituto, con cui ha firmato la pièce “G.D. Cassini, l’uomo delle stelle”, e collabora stabilmente con i celebri Martedì Letterari del Casinò Municipale.

Per le Opere Sociali, la città ha premiato Giorgio Contini, ex dipendente bancario ed ex Alpino che dal 2015 presta servizio come autista volontario per la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Sanremo, avendo percorso circa 50.000 chilometri in undici anni per accompagnare i pazienti oncologici nelle strutture di cura.