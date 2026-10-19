Sanremo capofila del progetto europeo Boundless: gli appuntamenti tra Italia e Francia su benessere, sport e cittadinanza attiva

Sanremo. E’ entrato nel vivo “Boundless – Senza Confini, i diritti che uniscono l’Europa”, il progetto europeo finanziato nell’ambito del programma CERV – Citizens, Equality, Rights and Values, che vede il Comune di Sanremo nel ruolo di capofila e che nasce con l’obiettivo di avvicinare l’Europa alla vita quotidiana delle persone attraverso esperienze concrete, momenti di confronto e partecipazione. Seminari, attività sportive e strumenti digitali diventano così occasioni per conoscere meglio i propri diritti, condividere esperienze tra cittadini di Paesi diversi e rafforzare la cooperazione tra territori.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 23 ottobre, alle 15.30, a Villa Nobel (Sanremo), con il seminario “Stress lavoro-correlato: dal corpo all’organizzazione. Riconoscere, comprendere, costruire”, dedicato alla prevenzione dello stress e al benessere nei contesti lavorativi. Interverranno Simona Leone (psicoterapeuta e progettista della formazione), Luca Tixi (CEO e Founder di Outbe.earth) e Davide Azzalin, Fysiomedicin (Malmö, Svezia).

L’incontro affronterà il tema dello stress non soltanto nella dimensione individuale ma anche in relazione all’organizzazione del lavoro, con l’obiettivo di offrire strumenti per riconoscerne le manifestazioni e riflettere sulle strategie di prevenzione. Il progetto si sposterà successivamente sulle strade che uniscono Italia e Francia.

Sabato 6 marzo, a seguito di un rinvio dovuto a motivi tecnici, prenderà il via da Imperia la ciclopedalata transfrontaliera “Imperia-Nizza in bicicletta per amatori” che attraverserà il territorio italiano e francese con tappe a Sanremo, Mentone e La Turbie, prima dell’arrivo a Nizza, ponendo in stretta relazione temi come mobilità sostenibile e cooperazione tra territori.

La giornata proseguirà poi al Parc Phoenix di Nizza con il seminario “Ricerca del benessere tramite sport e sana alimentazione”. Interverranno Davide Azzalin (fisioterapista titolare della David Fysiomedicin in Svezia) e Matteo Rondelli (biologo nutrizionista presso Nutrimedsport Sanremo). Al centro dell’incontro, il ruolo dello sport, dell’attività fisica e della corretta alimentazione nella ricerca del benessere e nella prevenzione dello stress: un approccio che “Boundless – Senza Confini, i diritti che uniscono l’Europa” considera parte di una più ampia riflessione sulla qualità della vita e sulla tutela della persona.

Boundless, dunque, proseguirà attraverso questionari, attività digitali e momenti di confronto internazionale, con un ulteriore appuntamento previsto a Lund, in Svezia, nella primavera del 2027.