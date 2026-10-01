Sanremo, bus Rt in ritardo o che saltano corse. Un’abbonata: «Perché ci trattate così?»

«Si parla tanto di inquinamento e si chiede di usare il servizio pubblico, ma come facciamo se è così inaffidabile?»

Sanremo. Corse che saltano, mezzi che si guastano e difficoltà a garantire il servizio sulle linee collinari. È la situazione denunciata da una storica abbonata di Riviera Trasporti, che ha scritto per raccontare i disagi vissuti dagli utenti e, in particolare, dalle persone anziane che vivono nelle zone collinari della città.

La segnalazione riguarda quanto accaduto ieri mattina, intorno alle 9.20, quando la donna ha telefonato agli autisti di Sanremo per avere informazioni sulla linea 12, diretta a De Amicis, che stava aspettando. L’operatore, dopo essersi informato, le ha spiegato che la corsa sarebbe partita in ritardo perché non era disponibile un mezzo. Il bus è poi effettivamente arrivato. Un episodio che, secondo la passeggera, riporta alla luce una situazione più ampia:

«Com’è possibile che il personale della Riviera Trasporti debba lavorare in queste condizioni? Non è giusto per noi utenti e lo è ancora di meno per loro, che essendo il nostro contatto con la ditta, ricevono le lamentele e a volte anche gli insulti degli utenti. Mi chiedo come sia possibile che una città come Sanremo sia ridotta in questo stato dalla Riviera Trasporti. Corse che saltano, mezzi vecchi che si rompono e/o che non riescono a coprire certe tratte perché troppo in salita».