ennesimo episodio|
Sanremo, bus Rt in ritardo o che saltano corse. Un’abbonata: «Perché ci trattate così?»
«Si parla tanto di inquinamento e si chiede di usare il servizio pubblico, ma come facciamo se è così inaffidabile?»
Sanremo. Corse che saltano, mezzi che si guastano e difficoltà a garantire il servizio sulle linee collinari. È la situazione denunciata da una storica abbonata di Riviera Trasporti, che ha scritto per raccontare i disagi vissuti dagli utenti e, in particolare, dalle persone anziane che vivono nelle zone collinari della città.
La segnalazione riguarda quanto accaduto ieri mattina, intorno alle 9.20, quando la donna ha telefonato agli autisti di Sanremo per avere informazioni sulla linea 12, diretta a De Amicis, che stava aspettando. L’operatore, dopo essersi informato, le ha spiegato che la corsa sarebbe partita in ritardo perché non era disponibile un mezzo. Il bus è poi effettivamente arrivato. Un episodio che, secondo la passeggera, riporta alla luce una situazione più ampia:
«Com’è possibile che il personale della Riviera Trasporti debba lavorare in queste condizioni? Non è giusto per noi utenti e lo è ancora di meno per loro, che essendo il nostro contatto con la ditta, ricevono le lamentele e a volte anche gli insulti degli utenti. Mi chiedo come sia possibile che una città come Sanremo sia ridotta in questo stato dalla Riviera Trasporti. Corse che saltano, mezzi vecchi che si rompono e/o che non riescono a coprire certe tratte perché troppo in salita».
Una situazione che, sottolinea, pesa soprattutto sulle persone anziane che non dispongono di un’automobile o che non sono più in grado di guidare. «Sono una vecchia abbonata, vivo in una delle bellissime zone collinari di Sanremo. Come me ci sono altre persone anziane che non guidano la macchina o non la guidano più: abbiamo bisogno dei nostri bus!», scrive, precisando di non voler parlare soltanto a titolo personale, ma anche a nome degli utenti delle altre linee collinari «che spesso non hanno il bus previsto dall’orario. Si parla tanto di inquinamento e si chiede di usare il servizio pubblico, ma come facciamo se è così inaffidabile? Signori amministratori, diventerete vecchi anche voi, avrete bisogno di aiuto, ma se non insegnate il rispetto per le persone anziane non lo avrete a vostra volta. Sono veramente fuori dai gangheri, chiedo scusa», conclude l’abbonata, che si augura di aver «aperto una piccola breccia» e invita a pensare «anche a noi e a chi lavora per noi».