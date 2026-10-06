Sanremo, arrivano gli stalli riservati agli alberghi e le tariffe agevolate per i bus turistici

Sanremo. Nell’ottica di potenziare l’accoglienza e l’attrattività turistica della città, la Giunta comunale di Sanremo ha approvato un’integrazione al piano tariffario per la sosta a rotazione e a pagamento, introducendo aree di carico e scarico dedicate alle strutture ricettive.

Il provvedimento, predisposto dall’ufficio viabilità guidato dall’assessore Massimo Donzella in collaborazione con l’assessorato al turismo, è il risultato del confronto con le associazioni di categoria territoriali: Federturismo Riviera dei Fiori, Assohotel e Federalberghi Imperia.

I costi per le strutture alberghiere e le agevolazioni per i pullman

Le tariffe annuali per le concessionarie degli spazi di carico e scarico sono state modellate in base alla classificazione degli hotel:

Hotel 3 stelle : 1.200 euro all’anno per lo spazio riservato

: 1.200 euro all’anno per lo spazio riservato Hotel 4 stelle : 1.400 euro all’anno per lo spazio riservato

: 1.400 euro all’anno per lo spazio riservato Hotel 5 stelle: 1.800 euro all’anno per lo spazio riservato

Per favorire il turismo di gruppo e prolungare la permanenza in città, è stata definita una misura specifica per il parcheggio Carlo Dapporto: i pullman turistici che trasportano comitive alloggiate nelle strutture cittadine potranno usufruire della sosta alla tariffa ridotta di 60 euro al giorno, a condizione che la targa venga previamente registrata sul portale dei parcheggi.

Il commento dell’amministrazione

«Questa delibera è frutto di un dialogo costante e di un lavoro sinergico portato avanti con le associazioni di categoria di riferimento», ha commentato l’assessore al turismo Alessandro Sindoni. «L’istituzione degli stalli dedicati e la tariffa agevolata per i bus turistici permettono di razionalizzare i flussi, agevolare gli arrivi e le partenze dei visitatori e sostenere concretamente il comparto alberghiero».