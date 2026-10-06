Sanremo, arrivano gli stalli riservati agli alberghi e le tariffe agevolate per i bus turistici
Secondo le stime comunali, le strutture interessate dalla misura sono circa venti
Sanremo. Nell’ottica di potenziare l’accoglienza e l’attrattività turistica della città, la Giunta comunale di Sanremo ha approvato un’integrazione al piano tariffario per la sosta a rotazione e a pagamento, introducendo aree di carico e scarico dedicate alle strutture ricettive.
Il provvedimento, predisposto dall’ufficio viabilità guidato dall’assessore Massimo Donzella in collaborazione con l’assessorato al turismo, è il risultato del confronto con le associazioni di categoria territoriali: Federturismo Riviera dei Fiori, Assohotel e Federalberghi Imperia.
I costi per le strutture alberghiere e le agevolazioni per i pullman
Le tariffe annuali per le concessionarie degli spazi di carico e scarico sono state modellate in base alla classificazione degli hotel:
- Hotel 3 stelle: 1.200 euro all’anno per lo spazio riservato
- Hotel 4 stelle: 1.400 euro all’anno per lo spazio riservato
- Hotel 5 stelle: 1.800 euro all’anno per lo spazio riservato
Per favorire il turismo di gruppo e prolungare la permanenza in città, è stata definita una misura specifica per il parcheggio Carlo Dapporto: i pullman turistici che trasportano comitive alloggiate nelle strutture cittadine potranno usufruire della sosta alla tariffa ridotta di 60 euro al giorno, a condizione che la targa venga previamente registrata sul portale dei parcheggi.
Il commento dell’amministrazione
«Questa delibera è frutto di un dialogo costante e di un lavoro sinergico portato avanti con le associazioni di categoria di riferimento», ha commentato l’assessore al turismo Alessandro Sindoni. «L’istituzione degli stalli dedicati e la tariffa agevolata per i bus turistici permettono di razionalizzare i flussi, agevolare gli arrivi e le partenze dei visitatori e sostenere concretamente il comparto alberghiero».
Secondo le stime comunali, le strutture interessate dalla misura sono circa venti. L’entrata in vigore delle nuove disposizioni avverrà al termine dei tempi tecnici necessari per l’aggiornamento dei software di gestione dei pagamenti e l’approvazione del regolamento attuativo.