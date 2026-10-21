Sanremo, approvato progetto di fattibilità per la riqualificazione della passeggiata dell’Arma

Sanremo. Questa mattina la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di riqualificazione e valorizzazione della passeggiata dell’Arma, situata sul litorale di Bussana, al confine con il Comune di Taggia.

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L’intervento, dal valore complessivo di 435.000 euro, è finalizzato a trasformare un tratto dal grande valore panoramico e storico, caratterizzato dalla presenza della chiesa-grotta della S.S. Annunziata e dalla soprastante torre “Fortezza”, in un percorso pedonale omogeneo e di pregio, coordinato con la vicina passeggiata di Arma di Taggia.

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L’approvazione del progetto consentirà al Comune di Sanremo di candidare l’opera al Programma Regionale di Rigenerazione Urbana (PRRU) per l’annualità 2026, puntando ad ottenere un finanziamento regionale fino a 350.000 euro. La restante quota di 85.000 euro è già stata stanziata mediante risorse provenienti dall’ultimo avanzo di amministrazione.

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​Attualmente pavimentata in asfalto e segnata da avvallamenti e discontinuità, la passeggiata verrà riqualificata eliminando le barriere architettoniche e valorizzando i principali punti di interesse. Il progetto divide l’area in quattro tratti:

​- tratto via al Mare – Belvedere: sarà ridisegnato sul modello delle tipiche “creuse” liguri ma senza gradoni, per garantire l’accessibilità anche alle persone con disabilità motorie

– il Belvedere: l’area panoramica verrà trasformata in una vera e propria piazzetta aperta, pensata per la sosta, la contemplazione e la socializzazione

– ​tratto Belvedere – Chiesa della S.S. Annunziata: manterrà il sedime originario, venendo arricchito nelle funzionalità e nelle finiture

– piazza della Chiesa della S.S. Annunziata: l’area attorno al luogo di culto verrà ampliata e riqualificata con nuove sedute e nuova pavimentazione, valorizzando il sagrato, qualificandola così come vera e propria piazza