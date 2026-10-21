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Sanremo, approvato progetto di fattibilità per la riqualificazione della passeggiata dell’Arma
L’intervento, dal valore complessivo di 435.000 euro, è finalizzato a trasformare un tratto dal grande valore panoramico e storico in un percorso pedonale omogeneo e di pregio
Sanremo. Questa mattina la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di riqualificazione e valorizzazione della passeggiata dell’Arma, situata sul litorale di Bussana, al confine con il Comune di Taggia.
L’intervento, dal valore complessivo di 435.000 euro, è finalizzato a trasformare un tratto dal grande valore panoramico e storico, caratterizzato dalla presenza della chiesa-grotta della S.S. Annunziata e dalla soprastante torre “Fortezza”, in un percorso pedonale omogeneo e di pregio, coordinato con la vicina passeggiata di Arma di Taggia.
L’approvazione del progetto consentirà al Comune di Sanremo di candidare l’opera al Programma Regionale di Rigenerazione Urbana (PRRU) per l’annualità 2026, puntando ad ottenere un finanziamento regionale fino a 350.000 euro. La restante quota di 85.000 euro è già stata stanziata mediante risorse provenienti dall’ultimo avanzo di amministrazione.
Attualmente pavimentata in asfalto e segnata da avvallamenti e discontinuità, la passeggiata verrà riqualificata eliminando le barriere architettoniche e valorizzando i principali punti di interesse. Il progetto divide l’area in quattro tratti:
- tratto via al Mare – Belvedere: sarà ridisegnato sul modello delle tipiche “creuse” liguri ma senza gradoni, per garantire l’accessibilità anche alle persone con disabilità motorie
– il Belvedere: l’area panoramica verrà trasformata in una vera e propria piazzetta aperta, pensata per la sosta, la contemplazione e la socializzazione
– tratto Belvedere – Chiesa della S.S. Annunziata: manterrà il sedime originario, venendo arricchito nelle funzionalità e nelle finiture
– piazza della Chiesa della S.S. Annunziata: l’area attorno al luogo di culto verrà ampliata e riqualificata con nuove sedute e nuova pavimentazione, valorizzando il sagrato, qualificandola così come vera e propria piazza
«Questo progetto rappresenta un intervento importante – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella – perché vengono risolti i problemi di fruibilità attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche. Inoltre, verrà creata una vera e propria piazzetta sul Belvedere e sarà valorizzato il sagrato della Chiesa della SS. Annunziata, restituendo così alla cittadinanza e ai turisti una nuova area integrata secondo la tradizione del tessuto urbano del borgo ligure marinaro».