Sanremo, approvato il primo schema per gli eventi collaterali del Festival

Radio e spettacoli diffusi in città

Sanremo. La Giunta comunale di Sanremo ha approvato il primo schema di ripartizione degli spazi pubblici dedicati alle attività di intrattenimento e alla presenza di emittenti radiofoniche, editori e media in vista della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 16 al 21 febbraio 2027.

Il provvedimento conferma nel tratto iniziale di corso Imperatrice, nei pressi del Casinò, l’allestimento del tradizionale “Villaggio delle Radio”. Tra le altre location individuate figura piazza Muccioli, destinata ad accogliere la postazione di un’emittente radiofonica nazionale con iniziative aperte al pubblico, mentre la zona bassa di piazza Eroi Sanremesi, nell’area adiacente alla fontana Siro Carli, ospiterà spettacoli ed eventi fruibili gratuitamente.

La delibera contempla anche l’eventuale inclusione di ulteriori aree da definire nei prossimi mesi su indicazione dell’assessorato al turismo, le quali andranno ad affiancarsi ai siti già previsti dalla convenzione con la Rai. Le realtà presenti in questi spazi avranno il compito di realizzare contenuti di approfondimento legati alla promozione del territorio e delle sue tipicità sia durante la settimana festivaliera che nei mesi successivi.